¿Ya llegó el fenómeno de la niña a Colombia? Esto es lo último que ha dicho el IDEAM

En los últimos días, el presidente Gustavo Petro declaró la situación de desastre en todo el país por las fuertes lluvias que han provocado inundaciones y deslizamientos que afectan a 27 de los 32 departamentos. Aunque la medida será para todo el país, los esfuerzos se centrarán en tres zonas con mayor riesgo: el norte de La Guajira, Chocó y en Bogotá “por escasez de agua potable”.

Según las cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las lluvias torrenciales registradas en la última semana en el país han afectado a cerca de 46.000 familias.

En Chocó, el departamento más damnificado, hay más de 150.000 personas afectadas. Al respecto, la Gobernación Nubia Carolina Córdoba ha declarado la calamidad pública durante seis meses, pues el 85% del departamento ha sufrido inundaciones.

Debido a que la llegada de La Niña suele traer consigo precipitaciones y disminución de la temperatura, se creía que las recientes afectaciones estaban asociadas a este fenómenos climático de gran escala, pero la realidad que hoy golpea al país es otra.

Así lo confirmó en 10AM de Caracol Radio, Ghisliane Echeverry directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). De acuerdo con la funcionaria, las fuertes lluvias que hoy causan estragos en el país no están asociadas a la Niña, sino a otros factores climáticos que están sujetos a la variabilidad natural. Por tal razón, la predicción exacta de la llegada de La Niña sigue siendo un desafío.

Agregó que, para lo que resta de noviembre se prevé la continuación de lluvias, al igual que diciembre teniendo en cuenta que este último es un mes seco según los históricos de la climatología: “no estamos esperando muchos eventos extremos es decir, lluvias muy fuertes con excepciones en algunos casos, pero lo que sí está ocurriendo es que hay lluvias continuas todos los días y esta acumulación de lluvias hace que se sobresature los suelos y que se generen estas alertas de deslizamiento que por hoy están en más de 700 municipios del país, 147 de ellos en alerta roja”.

¿Ya llegó la Niña a Colombia?

De acuerdo con la funcionaria, hoy no estamos en fenómeno de La Niña. “Este año empezamos a hablar de probabilidades de fenómeno de La Niña desde abril, pero cuando se habla de la probabilidad de que ocurra no significa que está ocurriendo en este momento ni que va a ocurrir de manera cercana, sino que se hace una alerta con suficiente anticipación. En este momento el Océano Pacífico ya está presentando una anomalía negativa, el fenómeno La Niña es el enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico, ya el océano está empezando a enfriarse, pero no podemos hablar de una consolidación del fenómeno”, explicó Echeverry.

En ese sentido, reiteró que el porcentaje de consolidación de La Niña sigue manteniéndose sobre el 60% para los próximos meses: “en otras palabras las lluvias que estamos viviendo en este momento no corresponden a una consolidación del fenómeno, sino a otros fenómenos meteorológicos que convergen en el territorio nacional y que en este momento todos son favorables para el aumento de precipitaciones.

