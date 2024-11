Lluvias y tormentas eléctricas tienen en alerta a más de 600 municipios de Colombia: IDEAM

Durante los últimos días de octubre y comienzo de noviembre, han sido varios los lugares de Colombia donde las fuertes lluvias han generado inundaciones, crecientes súbitas y emergencias.

La situación climática, según explicó en dialogo con Caracol Radio Ghislaine Echeverry, directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se debe al paso de diferentes fenómenos y ciclones tropicales que se acercan al territorio nacional.

Madden-Julian y vaguada monzónica: los fenómenos climáticos que afectan a Colombia hoy

“Ahora además tenemos la vaguada monzónica, que es un sistema que se instala también por bajas presiones atmosféricas y genera lluvias, y esto está impactando la región Caribe, parte de la región Andina, y sobre todo el norte y el centro del Chocó. Otro fenómeno es la oscilación de Madden-Julian, que es un fenómeno que dependiendo de cómo pase en su fase puede generar más precipitaciones o menos precipitaciones, en el mes de abril este fenómeno pasó en una fase que generaba más sequía y ahorita está pasando en una fase que genera más precipitaciones”, explicó la directora Echeverry.

Aumenta la alerta por lluvias y tormentas eléctricas

“El pronóstico nos está mostrando que en los próximos días este puente festivo seguiremos teniendo lluvia, de hecho el día de mañana, 11 de noviembre, es uno de los días donde muestra con mayor intensidad las lluvias en gran parte del territorio del país, pero sobre todo en la región Caribe, en la región Andina y en la región Pacífica donde está Chocó, podemos inclusive tener tormentas eléctricas en algunos sectores (...) Noviembre va a ser un mes de lluvias”.

600 municipios en alerta por la temporada invernal y la situación de los embalses

“Las alertas han venido aumentando, estamos a nivel nacional con 170 alertas hidrológicas y alrededor de 600 municipios en algún nivel de alerta por deslizamiento”, dijo en Caracol Radio la directora del IDEAM.

“En los embalses que se encuentran en la región Andina, en la región Caribe y en la región Pacífica han estado recibiendo toda esta lluvia poco a poco, no va a ser tampoco un aumento tan grande, recordando que venimos de una sequía muy extensa. Y en cuanto a Chingaza, que depende del régimen de la Orinoquía, las lluvias no han estado tan abundantes, podemos tener lluvias aquí en Bogotá abundantes, pero Chusa depende de Chingaza. Chingaza tiene un régimen de precipitación diferente al de Bogotá y allí las lluvias, aunque sí han estado lloviendo, no es tan abundante y no esperamos que se instalen durante tanto tiempo. Entonces allí la situación sigue siendo muy crítica. Y de nuevo, en general los embalses, los sistemas de manejo de estos embalses dependen también de un llenado, de un vaciado y están muy sujetos a las temporadas normales de lluvia y sequía”.