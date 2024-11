Se están hundiendo las vías en el norte de Tunja a causa del invierno

Tunja

A causa de las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas semanas en Tunja, algunas vías del norte de la ciudad se han visto seriamente afectadas.

Uno de los sectores que padece esta situación es el barrio Santa Ana en donde el asfalto se hundió sobre la diagonal 59 con carrera 4ta, cerca al semáforo del barrio Santa Rita.

“A las autoridades les hago el llamado de tener pertenencia por Tunja, que triste que Tunja esté en situación tan terrible, mire que a mitad de año nos quejábamos del verano tan terrible, nunca hicieron nada y ahorita llega el invierno y como no estuvieron preparados y nunca calcularon este tipo de situaciones, sencillamente ya las comunidades de toda la ciudad, incluyendo la de mi barrio, están muy afectadas. Toda la capa asfáltica de esta zona está deteriorada y la tubería no da abasto, las lluvias cada día se incrementan y son más fuertes” aseguró Diego Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Ana, quien además les hizo un llamado a las autoridades municipales.

“Yo hago el llamado a las autoridades que tienen competencia de atender estos temas para que por favor se coloque la mano en el corazón de las personas que transitan, que viven del comercio que hay en esta zona y que viven en estos lugares que por favor atiendan este tipo de circunstancias, es una obligación, es que no le estamos mendigando desde la Junta de Acción Comunal a las instituciones, si les estamos pagando unos servicios, si la administración municipal se le pagan unos impuestos, porque como ciudadanos no tenemos o no podemos exigirle que por favor atiendan con nuestros propios recursos las necesidades tienen las comunidades”, enfatizó Rodríguez.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Ana, esta no es la única afectación que existe en este sector.

“De la misma manera se han presentado fallas por la cuadra del asadero El Guayabito, en la entrada del Colegio Emiliani en la que con el tiempo también va a tender a romperse la capa asfáltica lo cual tiene afectada a toda la comunidad de este barrio”, añadió Diego Rodríguez Rodríguez.

De acuerdo con el contratista de la empresa Veolia Aguas de Tunja, los trabajos de mantenimiento de la diagonal 59 con carrera 4ta iniciarán este martes.