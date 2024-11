Las inundaciones en El Bagre tienen más de mil estudiantes sin clase

El Bagre, Antioquia

También se reportó una inundación en el área urbana del municipio de El Bagre que ha dejado varias viviendas y familias afectadas, lo mismo que instituciones educativas. Debido a las constantes y fuertes lluvias, el río Nechí que pasa por un costado de esa población del Bajo Cauca se inundó.

Por ahora, las autoridades avanzan en el censo de afectados para poder determinar la cantidad de ayudas humanitarias que se requieran y si existe la necesidad de evacuar y albergar a las personas en caso de que se requiera. De manera preliminar se estima que son alrededor de 400 personas las inundadas.

Por el momento, CARACOL RADIO ha conocido que dos instituciones educativas del área urbana han desescolarizado a sus estudiantes porque las sedes se inundaron, impidiendo que la comunidad educativa pudiera ingresar.

Le puede interesar:

Chocó solo ha atendido 2 mil de las más de 30 mil familias afectadas por inundaciones

Geólogos analizan el futuro de las comunidades cercanas al volcán El Aburrido en Urabá

Una de las afectadas es la I. E. El Bagre, donde 1.080 estudiantes no pudieron ir a clase porque el agua ingresó a los salones, patios y otros lugares. Como el nivel del agua ya ha estado descendiendo, se espera que, si no llueve este martes o en la madrugada del miércoles, se pueda habilitar el colegio de nuevo. La segunda escuela afectada es Las Delicias, sede La Vega; allí hay 125 menores desescolarizados porque el nivel del agua subió bastante; allí el agua no ha descendido de manera considerable, por lo que se estima que este miércoles no habrá clase, por lo menos en esta sede.

Desde esa población antioqueña se ha indicado que este martes el nivel del agua ha descendido un poco, pero algunas zonas siguen inundadas.

El problema

Las inundaciones en El Bagre con las lluvias son recurrentes y eso se debe a alta sedimentación del río Nechí por la minería, lo que tiene a esa población casi al mismo nivel del afluente. Por lo que están requiriendo un dragado urgente para evitar nuevas emergencias.