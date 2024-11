Iglesia católica en el Catatumbo hace un llamado para que se retomen los diálogos de paz

Cúcuta

El llamado lo hace el obispo de Tibú, monseñor Israel Bravo, quien asegura que la comunidad catatumbera está viviendo en constante zozobra ante las acciones violentas perpetradas por el ELN, que a la fecha han cobrado la vida de 15 integrantes de la fuerza pública, así como múltiples enfrentamientos, dejando en peligro a la población civil.

“En el Catatumbo se vive con bastante preocupación, porque la situación es muy violenta, de zozobra, intranquilidad y pues en medio de todo queda la comunidad. Lo que se espera es que se retomen nuevamente los diálogos y que esos tomen cierta seriedad, en el sentido de tomar decisiones que favorezcan a la comunidad” dijo el religioso.

Agregó que frente a delitos como el secuestro, las extorsiones, entre otros, “se deben hablar con claridad en la mesa, para que la gente que esté en territorio no sufra”.

Resaltó que esta zozobra no solo se está viviendo en Tibú o en la región del Catatumbo, sino que “toda Colombia la está viviendo, no hay tranquilidad, porque de todas maneras el anhelo del gobierno es hacer una paz con todos, por eso habla de una Paz Total. Pero esa Paz Total es bien difícil si no hay rutas claras, que es ahí donde el gobierno un poco se ha embolatado en esa claridad que debe tener con cada grupo que se quiere reunir, eso yo no lo siento ni lo veo tan claro”.

Resaltó que ya se avecina la época decembrina y la comunidad solo quiere vivir esta temporada de fin de año en paz y tranquilidad.