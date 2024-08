¿Cómo estudiar gratis y desde un celular viejo tipo ‘flecha’?

En Colombia la educación es un asunto que representa diversos retos. Por un lado, ha sido complejo lograr el acceso al estudio a la totalidad de los habitantes del país. Asimismo, un desafío importante es la calidad de la educación. Lo anterior, representa problemas en el desarrollo del país.

En la actualidad, los colegios públicos y oficiales ayudan a brindar educación a ciudadanos que no tienen las capacidades económicas para pagar un colegio privado. Sin embargo, en los municipios y zonas apartadas del país, los jóvenes cuentan con problemas de desplazamiento para poder estudiar, este entre muchos problemas más.

Pero los retos de la educación no solo están en la básica escolar, sino también en la universitaria. Los costos hacen complejo que los colombianos puedan ingresar a un centro de educación superior. No obstante, el Estado ha consolidado estrategias como el Sena, para formar en todo el país en temas laborales a los ciudadanos. Además, se encuentran los créditos que otorga el Icetex, para ayudar al acceso a la educación.

¿Cómo estudiar gratis y desde un celular viejo ‘flecha’?

Ahora bien, ante este panorama en donde las dificultades para acceder a la educación persisten en el país, se consolidó Educall, una iniciativa que ayuda con tan solo una llamada a que los colombianos tengan la posibilidad de aprender sobre cualquier tema.

Educall nació tras reconocer que la educación es una necesidad, pero también sus creadores tuvieron en cuenta que en el país muchos no cuentan con un teléfono inteligente. No obstante, Educall es una plataforma que no tiene barreras y puede ser usada en cualquier parte del mundo.

Así lo detalla Educall: “Brindamos contenidos, seguimiento y oportunidades en todos los rincones del mundo donde puedas hacer una simple llamada o escribir un chat. Por medio de nuestro asistente educativo SonIA.”

En Caracol Radio estuvo el Daniel Garavito, CEO de Educall, explicando cómo ha logrado mejorar el acceso a la educación. Garavito comentó que su proyecto educativo es “Radio Sutatenza 2.0″, es decir, es una estrategia que busca educar a los colombianos.

“Nacimos en la pandemia y lo que hacemos es que transformamos un celular básico, “una flechita” en una Alexa. Eso quiere decir que por medio de una llamada telefónica tienes acceso a Internet y puedes realizar búsquedas en Internet por medio de voz”, explicó el creador de Educall.

Además, Garavito destacó que su plataforma democratiza la educación. “Las personas pueden acceder a contenido educativo, como un podcast educativo o llamadas grupales que se vuelven una clase.”

El CEO de Educall destacó que en su iniciativa este tipo de celulares juegan un papel fundamental. “Lo que hacemos es que cogemos una tecnología que tenemos al alcance de la mano, pero que la población la conoce y sabe usar. Nosotros la adaptamos para darle acceso a más población, y hacerlo como la experiencia educativa increíble que tuvimos en Colombia como Radio Sutatenza”

Finalmente, Garavito explicó que la educación ayuda a que la población tenga mejor calidad de vida, incluso, estudios advierten que las personas educadas tienen mejor salud.