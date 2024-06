Cual de estas nuevas canciones que se estrenan hoy te gusta mas..

Bon Jovi, la legendaria banda de rock estadounidense que ha dominado la escena mundial desde sus inicios en 1983, conmemora su 40 aniversario con el lanzamiento de su decimosexto álbum de estudio, Forever.

Este álbum supone una celebración de su música, de sus fans, y un honesto balance de sus cuatro décadas en la industria que pretende seguir expandiendo su legado para siempre, como bien indica el título del disco.

Feid, el artista colombiano multi platino, nominado nueve veces al Latin GRAMMY,,lanza su nuevo sencillo, “SORRY 4 THAT MUCH”. El nuevo sencillo, cual fue adelantado por Feid la semana pasada durante su concierto sold-out en Chicago, muestra a un Feid melancólico mientras reflexiona sobre el final de una relación con una pareja que ha cambiado con el tiempo, a pesar de lo mucho que Feid trató de hacer que la relación funcionara.

J Balvin ha estrenado nueva música con ‘Polvo de tu Vida’, tema que presenta junto al artista puertorriqueño Chencho Corleone, en una colaboración pegadiza y sensual, mezclada con un video futurista, siendo un tema que evoca al reggaetón de antes. Este single hará parte de su próximo álbum y promete ser un auténtico himno del verano.

‘Polvo de tu Vida’, que se estrena justo para celebrar el final del “Que bueno volver a verte” tour por Europa con su último show en Londres el pasado 5 de junio, es un regreso a los orígenes del reggaetón de la vieja escuela, con un dembow protagonista durante toda la canción, acompañando una letra sobre lo que podría ser una noche de pasión inolvidable.

El video, filmado en Dubái en el emblemático Museo del Futuro y dirigido por la puertorriqueña Patricia Alfonso, muestra a los dos artistas en espacios futuristas y laboratorios donde Balvin y Chencho son examinados. Balvin se convierte así, en el primer artista en grabar un video musical en este prestigioso

Maluma y Blessd

El mundo de la música urbana en Colombia, celebra un hito sin precedentes con el lanzamiento de “1 Of 1″ (one of one), el primer álbum realizado por dos artistas colombianos de género urbano: Maluma, un ícono global con múltiples premios y reconocimientos; y Blessd, la joven leyenda del reguetón en ascenso con un estilo único. Esta dupla se une para crear una obra que refleja la grandeza de cada uno como artista y su profundo compromiso con la cultura colombiana - Hecho en Medellín para todo el planeta.

“1 Of 1″ es más que un producto; es un retrato fiel de las vivencias y la cotidianidad de los barrios colombianos. Maluma y Blessd han plasmado en cada canción la realidad de diferentes estratos sociales, capturando la esencia de las calles y las historias de lucha y perseverancia que caracterizan a nuestra sociedad.

Christian Nodal

A pocas semanas de estrenarse su próximo álbum titulado Pa’l Cora, como también se llama su actual tour, Christian Nodal estrena “Kbrón y Medio”.

Quien sin duda es el artista más importante de la música mexicana a nivel mundial, lanza un nuevo himno para los despechados que buscan sanar de diferentes formas, una de ellas: la música.

“El amor y el desamor son la inspiración para que salgan las mejores rolas, de puro sentimiento. ‘Kbrón y Medio’ cuenta la historia que todos en algún momento de la vida hemos pasado o pasaremos en el futuro, lo que somos capaces de hacer cuando tenemos el corazón roto. Espero que les guste tanto como a mí escribirla e interpretarla y nos echemos pronto un tequila Don Julio cantándola en uno de los conciertos del tour. Los amo un chingo” - Christian Nodal.

ADRIANA LUCÍA

Adriana Lucía, embajadora del Porrock, nominada al GRAMMY® Latino y reconocida como líder femenina del pop tropical en Colombia, presenta su más reciente sencillo titulado “Te lo Digo en Cumbia”. Este lanzamiento reafirma su compromiso con la música tradicional de Colombia, especialmente con el porro y la cumbia, géneros que simbolizan la esencia de la cultura nacional.

“Te lo Digo en Cumbia” está inspirada en el sonido sabanero, característico de la región Caribe colombiana, e interpretada con acordeón, rindiendo homenaje a legendarios músicos como Lisandro Meza.

Adriana Lucía lleva esta influencia a un nuevo nivel colaborando con Yeison Landero, nieto del célebre juglar Andrés Landero, llamado el Rey de la cumbia. Las percusiones fueron grabadas por músicos que tocaron junto al maestro Landero, añadiendo autenticidad y profundidad al sonido.

Luis Alfonso

“Tras el exitoso lanzamiento de “Los Dolidos” de Luis Alfonso junto al mexicano Tony Aguirre, “El Señorazo” continúa sorprendiendo a sus audiencias y ahora lanza “Chismofilia” un electrocorrido “muy contentoso” que seguramente se quedará dando vueltas y vueltas en la mente de todos los fanáticos.“Chismofilia” ya está disponible en todas las plataformas digitales al igual que su video en YouTube.

“Saludcita pa´todos los envidiosos” es ese lema del que nace la letra de “Chismofilia”, escrita por Luis Alfonso junto a Kings Lab, ya que el artista de música regional colombiana, reconoce que el que el chisme siempre va a estar presente en la vida, al igual que esas personas que no se alegran por los logros ajenos.

Farina “La Nena fina” ahora es Fariana

Ahora bajo el nombre de Fariana, la artista colombiana vuelve recargada y con una nueva propuesta, llena de fuerza y un mensaje de empoderamiento femenino.

Fariana presenta su nuevo éxito “El Caballito”, al lado de la legendaria banda dominicana Oro Sólido, y revoluciona las redes sociales como solo ella lo sabe hacer, luego de su éxito “Dora”, junto a El Alfa.

”El Caballito” da inicio a una nueva era musical de Fariana, que trae la versatilidad característica de la conocida ‘Nena Fina’, con su seguridad e ímpetu para explorar facetas y matices artísticos desconocidos hasta el momento en la carrera de la destacada cantante urbana.Llevando su versatilidad al siguiente nivel,

Fariana se adentra en el género del merengue con este nuevo sencillo, demostrando una vez más su talento y capacidad para conquistar diferentes estilos. La colaboración con Oro Sólido se da desde la invitación de Fariana a los dominicanos, quienes después de varios años regresan a la escena musical sumando un toque auténtico y tradicional a la canción, que cuenta con un videoclip filmado en Miami, con la participación estelar de Chiky Bom Bom.

Charlie Aponte,

Charlie Aponte una de las voces más queridas y recordadas por 41 años de pertenecer a la universidad de la salsa, “EL Gran Combo de Puerto Rico”.

Charlie lleva 8 años como solista presentando a su público exitosos temas y hoy regresa nuevamente para presentarnos “La historia continua”, una producción musical a cargo de Diego Galé, reconocido productor y director de Grupo Galé. Esta producción con 10 temas, dos de autoría de Charlie.

Dalmata

El tan querido y reconocido artista urbano puertorriqueño Dalmata, lanza su nuevo sencillo titulado “Loba”. Este tema promete cautivar a sus seguidores más fieles y conquistar el oído de los más jóvenes.

“Loba” es una canción que aborda, de manera jocosa y divertida, cuan equivocados podemos estar al dejarnos llevar por apariencias ignorando ese poder oculto que toda mujer lleva en su interior con el que todo y a todos conquista.

Con su estilo inconfundible al rapear y la energía que lo caracteriza, Dalmata nos invita a bailar y disfrutar de un beat pegajoso y vibrante. “El mundo está lleno de lobas de todo tipo y de todas clases locas por salir del cautiverio”, comenta Dalmata, resumiendo así la esencia de su nuevo sencillo.

Arelys Henao

Arelys Henao y Joaquín Guiller, grandes exponentes del género popular, unen su talento consolidado en una amplia trayectoria artística y éxitos musicales, para presentar su nuevo sencillo titulado “NO PASA NADA” autoría de Simón Escobar Uribe, José Andrés Álvarez, Lucas Arnau, Gabriel David Morantes, Tomas Botero, Arelys Henao, y Joaquín Guillermo Álvarez, logrado en el campamento de compositores en la ciudad de Medellín

Joseph López (Vallenato)

Actualmente, Joseph López se encuentra enfocado en el lanzamiento de su nuevo CD titulado “+ Contundente”, el cual ya esta disponible en las principales plataformas digitales y redes sociales.

Este proyecto representa la culminación de meses de arduo trabajo y dedicación, y el artista está emocionado de compartir esta nueva colección de canciones con todos sus seguidores.

Su objetivo es continuar innovando y llevando su música a nuevas audiencias, siempre manteniendo la esencia del vallenato que lo caracteriza e incursionando en otros géneros musicales.