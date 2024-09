“Pegasus habría sido adquirido a través de un lavado de activos”: DNI

Bogotá

Así se dio a conocer a través de una investigación emitida por Señal Colombia anoche en colaboración con la Revista Raya, la cual dio nuevos detalles sobre la adquisición del software espía israelí ‘Pegasus’ por parte del Gobierno del expresidente Iván Duque, a la empresa NSO Group.

El trabajo periodístico titulado ‘Pegasus: El mayor secreto del Gobierno Duque’, contextualiza sobre que presuntamente hubo una transacción financiera entre el Gobierno colombiano en 2021 y la empresa que administra Pegasus, y que el Gobierno de Israel certifica con un monto de dinero en el Banco Hapoalim, el más grande de ese país, por 11 millones de dólares transportados en un avión comercial chárter de Bogotá a Tel Aviv, entre junio y septiembre de 2021. Pero que ahora se da a conocer con una problemática que no sólo envuelve a Colombia, sino otros dos Gobiernos en la región como son México y Venezuela. Incluso Estados Unidos, ha colocado una denuncia sobre la acción de la administradora de WhatsApp, sobre los propietarios del software Pegasus

En dicho informe periodístico, se escucha a la máxima cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, quien manifiesta que el negocio se concretó a través de un lavado de activos.

“Ellos lo compraron para eso, ellos sabían que iban a cometer ese delito, sabían que estaban haciendo cosas que van en contra de los Derechos Humanos; y por eso, tenían que hacer como se dice coloquialmente, por debajo de la mesa.”, sostuvo el director Lemus del DNI.

Ver también... Cómo saber si su teléfono tiene el software espía de Pegasus

Por otro lado, el periodista israelí, Gur Megiddo, quien recibió la información del Banco Hapoalim, desde donde le informaban de una gran suma de dinero en efectivo proveniente de Colombia, exactamente de una incautación al narcotráfico.

“Yo pregunté porque me preocupaba, como en muchos otros países, y como es un dinero tan grande, siendo 13 millones de dólares, la primera cosa es cómo sabemos para que este dinero sea limpio y no proviene de una actividad ilegal. Una de la pregunta que se le hizo a las fuentes ¿Qué información tienes sobre esto? y que su entendimiento dentro de la compañía del origen de esos dineros, es que una de las contrapartes, dijo que precisamente, fue un dinero incautado a cárteles de la droga, y que tenían ese dinero disponible”, sostuvo Megiddo.

Pero para no dejar rastro del negocio los funcionarios y uniformados del Gobierno Duque, entregaron el dinero en Colombia y la empresa NSO Group, se la llevó en efectivo sin reportarla ante la DIAN ni la Aduana colombiana, así lo confirmó el director del DNI, Jorge Lemus. “Nosotros en la investigación, tenemos la certeza que es un lavado de dinero; teniendo en cuenta que no se sabe de dónde proviene, si es del mismo Estado o de quién proviene ese dinero, no lo sabemos, por lo que pensamos que si es un típico caso de lavado de activos”, aseguró Lemus.

Según el informe periodístico de la Revista Raya y Señal Investigativa, es que la defensa de antiguos funcionarios del anterior Gobierno, lo hecho por el Ejecutivo presidido por Gustavo Petro, es crear una falsa narrativa y teoría de la conspiración, sobre la llegada de ese virus espía a nuestro país, en medio del paro camionero.

Independiente de eso, según lo revelado en el informe periodístico, es que ‘Pegasus’ se trataría de un virus espía que ha cometido, presuntamente, diversos delitos y violaciones a los Derechos Humanos, en países de Centroamérica, Europa y Oriente Medio; y que fue pagado en efectivo con dineros incautados al narcotráfico, y que no ingresó a las arcas del Estado, sino que se pagó justamente para evitar rastro dentro de la contratación estatal y del sistema financiero.

Quién es Yahir Kulas

El general Yahir Kulas, jefe de exportaciones del Ministerio de Defensa de Israel, es un militar de alto rango retirado de las Fuerzas Militares y hasta el pasado mes de marzo, fue jefe del Sibat. la dirección de cooperación internacional de la cartera de defensa de ese país. Desde ese cargo el general Kulas supervisó las exportaciones de la industria militar israelí, logrando diversos récords, alcanzando más de 12.500 millones de dólares en 2022, principal de tecnología de defensa, como vehículos aéreos no tripulados, y sistemas de misiles.

Y fue el general Yahir Kulas quien recibió una comitiva del pasado Gobierno, en una visita de Estado bilateral, donde sobresalen exfuncionarios y exuniformados como el viceministro de Defensa, Jairo García, hoy secretario de Seguridad de Cali; el general (r) Juan Diego Sepúlveda, excomandante del Comando Cibernético del Ejército; los generales (r) Carlos Moreno Ojeda y Wilson Cháwez; visita la cual, se habría gestado presuntamente la adquisición del software espía.

El informe periodístico de la Revista Raya y Señal Colombia, también dio a conocer las declaraciones del exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Alberto Lozano, quien afirmó que el no reporte de ese dinero en efectivo que sacó la empresa NSO Group de Colombia hacia Israel, se constituye en un delito de lavado de activos.

“Cuando un efectivo, ya sea en dólares, sea en cualquier tipo de divisa, salga del país, existe un reporte ante la DIAN de ese tipo de transacciones; todos los países tienen un sistema en sus fronteras para que las personas estén obligadas a reportar el efectivo y puede ser hasta delito, se puede considerar lavado de activos, no reportar el dinero, o llevarlo oculto, decir mentiras o que el dinero sea de origen ilícito, entonces hay toda una trazabilidad que llega de banco a banco, de país a país y de empresa a empresa”, aseguró Lozano.

La primera víctima de ‘Pegasus’ en Colombia

Por último el informe periodístico, develó el estudio forense que detectó la primera víctima que se conozca públicamente del virus Pegasus en nuestro país, se trata de María Fernanda Rangel Esparza, una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, y quien a principios del año 2023, estuvo de candidata a la Contraloría General de la Nación. El dictamen forense mostró que su celular estaba contaminado con ‘Pegasus’, que le hacia aparecer y desaparecer aplicaciones.

El senador del Partido de la U, Antonio José Correa, aspira la primera semana de octubre formular un nuevo debate de control político en el Congreso de la República, referente al tema de la plataforma tecnológica ‘Pegasus’.