Fin de semana de cierres viales en Girón: esté atento

Bucaramanga

Para evitar trancones y alteraciones en la movilidad en inmediaciones del Anillo Vial, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Girón estableció medidas para este fin de semana cerca al municipio, por motivo de los cierres viales programados en este municipio del área metropolitana de Bucaramanga.

De este modo el cierre va desde las 6:00 a.m. del sábado 9 de noviembre hasta pasadas las 6:00 p.m. del domingo 10 de noviembre. No habrá paso por la paralela cerca de las bodegas de San Jorge, en el sector que comunica al Anillo Vial con el malecón, que conduce hacia los puentes gemelos de Villamil.

Únete a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérate de todas las noticias

Esto debido a la construcción de la nueva clínica de Girón, que requiere la adecuación de todas las redes eléctricas y el paso tuberías. Lo que impide el acceso por esta paralela hacia el sector de Puerto Madero, Villamil, así como a las bodegas y la estación de servicio que queda en este lugar.

Juan José Gómez, secretario de Transporte en Girón, aseguró que habrá vías alternas para no afectar el tráfico en esta vía tan transitada.

“Se va a habilitar un contraflujo en la entrada a la paralela y queda habilitada toda la zona que sale de los puentes de Villa Campestre y Villamil hacia el sector de San Jorge, para que la comunidad pueda movilizarse por esa zona sin pasar por la paralela que estará cerrada precisamente por la instalación de las redes”, puntualizó Gómez.

Plan para este puente festivo: En ferias están seis municipios de Santander

El contraflujo es prácticamente solo para entrar a las bodegas y corresponde para los empleados del centro industrial San Jorge, de modo que conductores deben tomar la avenida de Los Caneyes para llegar a este punto. Cierre total que va durar ambos días de este fin de semana de puente festivo.

Paralelo a esa restricción vial el domingo 10 de noviembre hay reducción en la movilidad en la carretera nacional que comunica al municipio de Girón con el peaje cerca al aeropuerto Internacional Palonegro.

“Tendremos también de manera simultánea otra intervención vial por la competencia atlética ‘Reto Aeropuerto’ que sale del puente Flandes por la estación de Bomberos”, comentó el secretario.

Bucaramanga: 5 centros comerciales encienden la Navidad este fin de semana ¿Cuáles?

🚨#CierreVial | Este domingo 10 de noviembre realizarán la carrera "Reto Aeropuerto" desde las 4:00 a.m., por ello no habrá paso en la calzada desde el peaje hacia #Girón. pic.twitter.com/CiYHINW0L1 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 8, 2024

Agregó que no habrá afectaciones de movilidad toda vez que los deportistas van a estar corriendo por el carril izquierdo subiendo desde Girón hasta el aeropuerto. Desde las 4:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. se realizará la competencia en sentido peaje Lebrija - Girón, calzada que estará funcionando de manera normal.

Es decir que no habrá complicaciones de movilidad para los viajeros que suban al aeropuerto Internacional Palonegro este puente festivo, ya que el carril estará abierto en su totalidad.