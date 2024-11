Norte de Santander avanza en la creación del observatorio de derechos humanos

Cúcuta

Lo que indica Yony Peñaranda, secretario de gobierno de Norte de Santander es que ya adelantan los estudios previos para consolidar este Observatorio de Derechos Humanos para el departamento, que busca conocer y consolidar, en tiempo real, las acciones contra la población civil y fuerza pública en esta región del país.

“Es fundamental que el Observatorio de Derechos Humanos funcione en el departamento y aprovechando la vinculación que la secretaria (de gobierno) tiene con todos los municipios. Hemos venido avanzando en la parte temática. Nosotros no hemos querido montar el observatorio por montarlo porque no queremos que ese proyecto no dure, por el contrario, queremos que dure mucho tiempo” dijo Peñaranda.

Indicó que, teniendo en cuenta lo anterior, “hemos tenido reuniones con los funcionarios para articular, con el Ministerio del Interior. Ya estamos próximos a recibir el borrador del acto administrativo”.

Agregó que “el próximo viernes voy a hacer una solicitud formal a las organizaciones no gubernamentales de carácter internacional que apoyan y están presentes en el departamento, para que también de una u otra manera se vinculen con toda la información y con todo lo que puedan para ayudarnos que por fin el observatorio de derechos humanos en el departamento sea una realidad”.

Enfatizó que “de pronto nos demoremos un poco más pero es mejor hacer las cosas bien para que perduren en el tiempo”.