El ELN expone puntos clave para superar la crisis en la mesa de diálogos de paz

Bogotá

Avanza en Caracas, Venezuela, la reunión extraordinaria entre las delegaciones del Gobierno colombiano y el ELN con el propósito de retomar el proceso de paz.

En medio de este encuentro, la delegación de paz del ELN presentó a la delegación del Gobierno un documento clave para superar la crisis en la que está la mesa de diálogos de paz.

El ELN plantea 13 puntos que para ellos pueden marcar otro ritmo en la negociación con el Gobierno colombiano.

1. Horizonte del proceso de paz: Una sociedad post capitalista.

2. Democratización: Un propósito nacional.

3. Transiciones: Para lograr las transformaciones.

4. Compromiso: De todos cambian.

5. Acuerdo Nacional: Para impulsar la democratización.

6. Visión común de paz: Guía la solución política del conflicto.

7. Solución política del conflicto: Para acordar transformaciones y poner fin al conflicto armado.

8. Estados Unidos: No objete la solución política del conflicto.

9. Meta: Para 2026 avanzar lo máximo posible.

10. Acuerdo de México: Especifica cómo desarrollar la solución política.

11. Participación de la sociedad: Clave en la construcción de la paz.

12. Principios básicos: Buena Fe, resolver las causas de los problemas, no sus síntomas. Cumplir con lo acordado, no firmar lo que no se pueda cumplir, asumir responsabilidades, cada parte asume una sola política frente a este proceso de paz y decir la verdad al país.

13. Nuevo modelo de negociación: Implementar lo que se va acordando, construir sobre lo construido, monitoreo y verificación del cumplimiento de los acuerdos y una cláusula sobre incumplimientos.

Para la delegación de paz del ELN estos puntos pueden marcar una nueva negociación y fue presentando a la delegación del Gobierno colombiano, a los países garantes y acompañantes del proceso de paz, a la ONU y a la Conferencia Episcopal de Colombia, como un aporte fundamental para superar la crisis en la que se encuentra la mesa de conversaciones.