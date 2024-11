Comerciantes de Yarumal pagarían hasta $90 mil al Clan del Golfo por caja de licor vendida

Yarumal, Antioquia

Los comerciantes de licores en Yarumal cruzan los dedos para hacer buenas ventas y que les alcance para su sustento y para el pago de extorsión al Clan del Golfo. Además del cobro mensual de la “vacuna”, este grupo armado ha impuesto un nuevo pago que agrava la situación económica en la región. Según las denuncias, el Clan del Golfo informó en reuniones, con asistencia obligatoria en otros municipios, que empezará a cobrar entre $3.000 y $5.000 por cada botella de licor vendida.

“Han hecho ir a todos los comerciantes de ventas de licor a reunirse con ellos. Van a empezar a cobrar 3.000 pesos en media, 4.000 en botella y 5.000 en garrafa. O sea que usted por una caja de medias de aguardiente tiene que pagarle 90.000 pesos a ellos. Una caja de botellas serían 48.000 y una de garrafas serían 30.000 pesos, y así sucesivamente”, expresó un comerciante afectado.

El no pagar no es una opción. Los vendedores aseguran haber sido testigos de las consecuencias fatales para aquellos que no cumplen con las exigencias del grupo criminal. Y es que, aunque la fuerza pública ha aumentado su presencia en la zona, los comerciantes se sienten desprotegidos y ven al Clan del Golfo como la verdadera autoridad en el territorio, atribuyéndoles el título de “Los Reyes del Norte”.

Intervención de la alcaldía

La alcaldía de Yarumal asegura estar al tanto de la compleja situación de orden público. En el último Consejo de Seguridad Subregional, con la presencia del Gobernador, se acordó adelantar una sesión de la Gerencia de Extorsión, que coordinará acciones entre distintas entidades, como la policía, el ejército, la fiscalía, y la alcaldía, para abordar esta problemática.

Cristian Céspedes, alcalde de Yarumal, indicó al respecto: “Sabemos que han aumentado los casos de extorsión pero lamentablemente no tenemos denuncias y ahí es muy importante enfatizar en la necesidad de tener denuncias. La información con la que contamos y que obviamente también la reporta el Gaula, es que a los comerciantes de Yarumal los están citando al corregimiento El Doce, del municipio de Tarazá y ,obviamente tienen que, pues, hacer pagos de extorsión”.

Los planes de navidad del Clan del Golfo

A la amenaza del cobro por cada caja de licor vendida se suma el anuncio de los planes navideños del Clan del Golfo con la exigencia de un adelanto en la cuota de diciembre y una “donación” para comprar marranos y juguetes navideños para las celebraciones en el Norte de Antioquia.

“Ahora en noviembre tenemos que pagar la de diciembre. Les tenemos que dar, colaborar que para los marranos que van a sacrificar para hacer las fiestas y hay que darles unos juguetes para los niños, entonces uno los llama y les dice que juguetes o que cosas. Ellos dicen que no, que les contienen la plata que ellos ya los tienen comprado. Entonces es un negocio que ellos tienen montados cada año, cada año nos pasa lo mismo”, denunció un comerciante.

Ante esta situación, se espera que la fuerza pública intensifique su labor en el municipio, buscando prevenir actos criminales que ponen en riesgo la vida y el sustento de la población civil que ahora vive en la zozobra de pagar y quebrar su negocio, o no pagar y perder su vida.