Señalado de agredir a pareja gay en La América se defiende y asegura no ser el responsable

Medellín, Antioquia

Se trata de Jhony Salazar, un deportólogo de 28 años quien fue señalado de haber agredido el pasado fin de semana al modelo y creador de contenido Javier Carrera y a su pareja sentimental, en un hecho ocurrido en inmediaciones de un taller de motos.

Jhony, quien fue mordido en dos ocasiones y sufrió una fractura en la muñeca, asegura que no es el responsable de haberse burlado y haber gritado insultos a la pareja cuando ellos se movilizaban por la vía pública. Dice que solo estaba arreglando su moto en el taller cuando los trabajadores del mismo fueron quienes agredieron a los dos hombres.

“Al cabo de 10 a 15 minutos llegó la Policía con uno de ellos preguntándome qué había pasado. Di la versión de los hechos y me preguntan si yo quería conciliar para no agravar la situación, a lo que yo accedo y les digo que sí, que yo no tengo problema, que yo puedo dialogar porque no soy una persona agresiva ni homofóbica, como me estaban tratando. Uno de esos dos señores seguía gritando y diciendo que era homofóbico, un asesino, y no quisieron conciliar conmigo, a lo que la Policía accede a realizar el comparendo, tanto a una de las personas como a mí”, explicó Jhony.

Así quedó narrado en la denuncia que interpuso contra Javier Carrera por injuria y calumnia, debido a que su rostro ha sido expuesto en redes sociales, junto a señalamientos en su contra, y está sufriendo amenazas contra su vida. Así lo confirmó su abogado, Julio César Rivera.

“Que nos dejen de perseguir en redes sociales, que no ha pasado nada y no queremos más que se siga haciendo justicia por sus propias manos. Que en este momento ya mi cliente está amenazado por las redes sociales, que donde lo vean lo van a perseguir, incluso ayer llegaron al lugar de trabajo dos hombres a preguntar por él, diciendo que lo necesitaban que saliera si era muy berraco”, dijo el abogado.

Jhony asegura que él solo se defendió de la agresión verbal y posteriormente física por parte de Javier Carrera cuando este lo confundió con los trabajadores del taller, que eran quienes estaban lanzando insultos.

Manifiesta que lo trataron de homofóbico y xenofóbico y que cuando él les pidió alejarse se abalanzaron a golpearlo.

Cuando llegaron las autoridades al sitio él habría tratado de conciliar, precisamente asegurando que no tuvo nada que ver en la golpiza que recibió Javier ni en los insultos, pero la víctima de la agresión en el taller se mantuvo en el señalamiento en su contra.

Ahora, Johny pasa su incapacidad por 30 días por la lesión en la muñeca y está a la espera de ser citado a conciliación por parte de la Fiscalía y pide que su rostro no sea más expuesto en redes sociales porque él y su familia están en riesgo.