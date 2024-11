Pareja gay denunció ser víctima de ataque homofóbico, uno fue hospitalizado por los golpes

Medellín, Antioquia

El camino rutinario al gimnasio para Javier Carrera y su pareja, se convirtió en una pesadilla el fin de semana, cuando, en el barrio La América, comuna 12 de Medellín; tras ir tomados de la mano, fueron víctimas de un presunto ataque de homofobia.

Según narra Javier, modelo fitness y creador de contenido; el sábado al mediodía, en la avenida San Juan, a tan solo unos cuantos metros de la vivienda de la víctima, un grupo de cuatro hombres, empleados de un taller de motos, les gritaron e insultaron por su orientación sexual. La pareja les habría exigido respeto, pero, al parecer, los hombres les respondieron al reclamo con fuertes agresiones físicas y verbales.

De acuerdo a la denuncia, Javier fue brutalmente golpeado mientras que su pareja fue detenida a la fuerza para que observara el ataque y no pudiera defenderse. En medio del ataque, Javier confiesa haber mordido en dos ocasiones a su principal agresor como intento de defensa, sin embargo, la golpiza no cesó.

“Él siguió golpeándome, siguió tirando mi cabeza contra el piso, tengo todo mi cuerpo lleno de moretones, de hecho, gracias a Dios no tengo lesiones en la rodilla, pero las tengo súper golpeadas, de tal forma que una no me deja caminar bien, mis brazos están como que me pase un carro por encima, también mi cabeza sufrió varios moretones, varias hinchazones, tengo más golpes de los que nunca he recibido en toda mi vida”, expresó Javier.

El hecho violento le dejó lesiones severas a Javier en las rodillas, manos y cabeza. Incluso, por cuenta de las golpizas debió ser hospitalizado dos días bajo observación neurológica, por posible riesgo de sangrado interno.

Denuncia

El día del ataque, los involucrados fueron atendidos por las autoridades, quienes impusieron comparendos tanto a Javier como a uno de los principales presuntos agresores, señalado ante la Policía por las víctimas. Además, el caso difundido a través de redes sociales ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación. Aun así, la pareja señaló que su vida corre peligro.

“Estoy mejorándome mi condición de salud, no estoy bien, estoy muriéndome de la ansiedad, estoy en mi casa con dolores de cabeza, no estoy seguro porque esto fue a una cuadra de mi casa”, agregó Javier.

Con zozobra, las víctimas esperan que las autoridades aceleren el proceso investigativo para hacer justicia en su caso; uno entre los más de 500 episodios de agresiones hacia la comunidad LGBTIQ+ reportados por la Personería de Medellín en 2024.