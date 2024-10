Ni los alumbrados se salvan de los ladrones. En Robledo se robaron la infraestructura

Medellín, Antioquia

Hay indignación entre los habitantes de la comuna 7 - Robledo debido a que ni los alumbrados navideños se salvaron de los ladrones. La comunidad denunció el robo de los postes y cableado eléctrico que la compañía estaba instalando en el parque principal, como inicio del montaje de los alumbrados para la época decembrina que ya se acerca.

El montaje de los tres primeros postes fue realizado durante el fin de semana y al inicio de la semana ya se habían robado dos postes, por lo que personal de EPM se llevó el que quedaba.

Así lo afirmó Nena Agudelo, habitante de Robledo desde hace 52 años, quien hizo un llamado para que no los dejen sin las tradicionales luces navideñas que le dan vida al barrio cada diciembre.

“Vimos cómo abrieron los huecos, pusieron los postes y vimos a los señores poniendo los cables y bueno, ahora no sabemos si nos van a poner los alumbrados, pero los postes no están ahí. Que no sea como la otra vez que se demoraron cinco meses para arreglar el parque y nos dejaron sin alumbrados y ahora por esto, no puede ser. Que vuelvan a ponerlos”, dijo Nena.

EPM confirmó que la infraestructura que estaba siendo instalada en el parque de la comuna 7 fue robada e hicieron un llamado a la ciudadanía para que cualquier anomalía o hecho de este tipo sea denunciado ante las autoridades.

Sin embargo, confirmaron que en los parques principales de las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad se avanza en el montaje de los alumbrados, cuyo concepto para este año será revelado en los próximos días.

Alumbrados en los municipios

En los 14 municipios ganadores del concurso Encendamos la alegría de EPM, ya avanza todo el montaje de la infraestructura y las tradicionales luces.

Los conceptos de este año resaltan los símbolos y tradiciones de la Navidad, la música, las delicias gastronómicas, personajes, riqueza cultural, naturaleza, fauna y flora de las regiones antioqueñas y El Carmen de Atrato, en Chocó.

Los municipios en los que habrá alumbrados navideños de EPM serán: