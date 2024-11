Emergencia en la cárcel La 40 de Pereira, no recibirán más privados de libertad

La cárcel La 40 de Pereira atraviesa una grave crisis de hacinamiento, con una población reclusa que supera en 52,2 % la capacidad máxima del establecimiento. Ante esta emergencia, los representantes sindicales proponen la implementación del “Plan Reglamento por la Vida”, con el que buscan garantizar la seguridad de los internos y el bienestar de los trabajadores en el establecimiento.

Aunque la infraestructura del centro penitenciario está diseñada para albergar a 645 personas, actualmente se encuentra con 1.012 internos, lo que ha desbordado las instalaciones y generado un ambiente insostenible.

Esta situación ha encendido las alarmas entre los sindicatos de trabajadores penitenciarios y los defensores de derechos humanos, quienes señalan los riesgos de violencia y las condiciones inhumanas a las que se enfrentan los reclusos y el personal.

Este miércoles se realizó una reunión con el director del centro penitenciario, la delegada en asuntos penitenciarios de la Personería Municipal de Pereira y el sindicato de trabajadores penitenciarios.

La iniciativa, que se discutió en una reunión reciente con autoridades del centro y representantes de la Personería Municipal de Pereira, pretende mitigar las consecuencias de este hacinamiento, que pone en peligro tanto la integridad de los reclusos como la operatividad del sistema penitenciario local.

Tras horas de conversaciones, los trabajadores tomaron una decisión, y es la de no recibir más privados de la libertad en ese establecimiento hasta que no se tomen las medidas necesarias para evitar que continúe creciendo el hacinamiento y hasta tanto no se garanticen los derechos humanos de los privados de la libertad y de los custodios.

Fabio Espinoza, presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios de la cárcel La 40, habló sobre cuáles serán las medidas que se van a implementar en las próximas horas.

También el director de la cárcel La 40, el capitán Mauricio Andrés Erazo Rosero, entregó un balance sobre la situación que se estaba viviendo actualmente al interior del centro penitenciario.

