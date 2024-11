Hay malestar en los atletas y mandatarios caldenses por cancelación de los Intercolegiados

Manizales

El Ministerio del Deporte emitió un comunicado anunciando que no se desarrollarían en noviembre la fase final de los Juegos nacionales intercolegiados, pese a que los recursos de aproximadamente 800 millones de dólares que serían invertidos en los Juegos Panamericanos que se desarrollarían en Barranquilla, se destinarían, finalmente, para los intercolegiados, según lo publicó el presidente de la república, Gustavo Petro, en febrero pasado.

Jorge Eduardo Rojas, alcalde de la capital de Caldas, manifiesta que los juegos no deben suspenderse, sino sacarlos adelante, “nosotros hicimos los juegos municipales, no escatimamos recursos y entre todos debemos hacer fuerza para que los Juegos nacionales intercolegiados se realicen, para eso se practica deporte de alto nivel”. El mandatario municipal, mencionó que reducir el presupuesto al sector del deporte en un 66 % para el siguiente año no es válido: “es una cosa insensata, el gobierno debe pensar en devolver esos recursos, porque $ 400 mil millones en poco”.

Por su parte, Henry Gutiérrez, gobernador de Caldas, lamenta la decisión, ya que va en detrimento de los jóvenes que practican fuertemente para llegar a competencias de alta categoría. Así mismo, Sofía Cárdenas, atleta caldense de combate sub-21, afirma que “me parece muy triste, es injusto para los jóvenes, puesto que los juegos los motiva mucho y por eso deben realizarse. A veces a los deportistas juveniles no les prestan la debida atención, pero sabemos que ellos serán grandes representantes en las categorías mayores pese a las circunstancias”.

No obstante, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado aclarando que desde el 24 de octubre acordaron con el Ministerio del Deporte un monto aproximado de $ 69.000 millones. “Dichas afirmaciones del Ministerio del Deporte de la supuesta suspensión de los Juegos nacionales intercolegiados no obedecen a la realidad. A la fecha, tanto el presupuesto como las asignaciones de tesorería corresponden al compromiso asumido por el Gobierno Nacional en este importante evento que fomenta el deporte en Colombia”.

