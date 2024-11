No habrá prórroga en el proyecto Vías del hermanamiento en el departamento de Caldas

Manizales

El consorcio Eleín Samaná, firma contratista encargada del mejoramiento de las carreteras entre Riosucio (Caldas) con Jardín (Antioquia) y entre los corregimientos de Berlín y Florencia, al oriente de Caldas, no le fue aceptada la propuesta de prórroga de dichos proyectos debido al incumplimiento contractual, por ese motivo, la Gobernación de Caldas no aceptó la solicitud.

“El contrato tiene fecha de terminación el 1 de noviembre, este no cumplió su cometido, no llega a la metas establecidas y no se ve tampoco el avance de los trabajos, así que por parte de la administración se decidió darlo por terminado y empezar estas labores a futuro evaluando la parte presupuestal, administrativa y de términos jurídicos para efectos de terminarlo y liquidarlo”, explica Jorge Ricardo Gutiérrez, secretario de Infraestructura de Caldas.

Sobre el futuro de las obras, el Secretario de Infraestructura del departamento mencionó que harán una evaluación de las condiciones económicas y contractuales para armar un plan de acción que garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Frente a mencionada decisión, se procederá a la liquidación contractual, reclamaciones ante la compañía de seguros y el contratista y la imposición de sanciones a las que haya lugar a la firma contratista.

Le puede interesar: Las autoridades aclaran sobre supuestos raptos de menores en dos municipios de Caldas

Le puede interesar: Los manizaleños están listos para celebrar Halloween