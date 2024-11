Gremio taxista se manifestará por falta de regulación en el transporte público

Manizales

En los próximos días, el gremio taxista se manifestará pidiendo a la Alcaldía de Manizales y al gobierno nacional más control al transporte ilegal, ya que hay vehículos particulares prestando el servicio de pasajeros.

“Con el fin de organizar la demanda que estamos presentando contra la Nación, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y la Alcaldía de Manizales es por la falla en el servicio, al no control y sanción a la ilegalidad del transporte. Igualmente, por la negligencia en cuanto a la regulación, vigilancia y control de la llegada del transporte, puesto que hay vehículos no homologados para la prestación de servicio de pasajeros”, explica Patricio Gaviria, director de la Confederación Nacional del Gremio del Taxi (Confedetax).

El Director de Confedetax indica que por no aplicar las normas de transporte, los vehículos que presten sin autorización el servicio de pasajeros se deben inmovilizar hasta 90 días, de acuerdo al Artículo 49 de la ley 336 de 1996. “De igual manera, por no aplicar el Artículo 46 de dicha ley, la cual dispone de una sanción de hasta 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes a aquellos actores que no cumplan las normas de transporte”.

Además, Patricio Gaviria manifiesta que el gobierno nacional ha hecho una ‘mezcolanza’ de leyes autorizando a los bicitaxis y carromotos prestando el servicio de transporte individual, pero asegura que es un error, por lo que esa clase de vehículos no ofrece seguridad a los ocupantes.

En la tarde del martes 5 de noviembre, en el Parque Liborio en Manizales, se realizará la primera reunión para la convocatoria al plantón del gremio taxista que se desarrollará en 17 ciudades, incluida Manizales.

Le puede interesar: Dónde es más barato arrendar apartamento en Manizales: ¿Chipre o San Jorge? Comparamos

Le puede interesar: Manizales se prepara para ser epicentro gastronómico en noviembre