Gamero sobre posible cambio de horario ante Junior: “No sé si es buscar la temperatura”

Millonarios dejó lista su clasificación a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano luego de derrotar 1-0 al Deportivo Pasto este domingo. El juego se definió con un solitario gol de cabeza de Leonardo Castro y contó con el añorado regreso de Falcao a las canchas, tras casi dos meses ausente por lesión.

El equipo bogotano ahora tendrá una dura visita al Junior de Barranquilla en la fecha 17 del campeonato; sin embargo, este juego sufriría un cambio drástico en su programación, algo que no ha caído nada bien al interior del equipo bogotano.

Programado inicialmente para el miércoles a las 6:30PM, el partido pasaría a disputarse el jueves a las 4:40PM. Si bien aún no se ha oficializado, ambos equipos ya habrían recibido aviso al respecto. El club de la capital busca otro horario.

Ⓜ️ Gamero sobre posible cambio de horario de juego contra Junior: “Un partido para el miércoles a las 6:20PM y se va a cambiar al jueves a las 4:40PM. No sé si es por buscar temperatura, nuestro gerente y nuestro presidente trabajaban para que se juegue en un horario acorde”. pic.twitter.com/PAtzsrvK9K — Cristian Pinzón (@Crispinllos) November 4, 2024

Consultado por esto en rueda de prensa, Alberto Gamero comentó: “Yo me sorprendí cuando me dijeron. Me sorprende porque un partido que está para el miércoles a las 6:20 p.m. y se va a cambiar, porque se va a cambiar, para el jueves a las 4:40 del día. No sé hace cuánto no juega Junior de día. Es un partido de clase ‘A’ del fútbol colombiano, dos equipos grandes, un jueves donde la gente está trabajando a las 4:30 de la tarde, no sé si es buscar la temperatura, pero nuestro gerente y nuestro presidente están haciendo todo lo posible para que pongan una hora acorde para jugar”.

Teniendo en cuentas las diferencias y cómo puede pesar el factor clima, Gamero dejó en claro que trabajarán preparando un partido para el próximo miércoles. “El partido está para el miércoles a las 6:40, no nos ha llegado que pueda ser el jueves, pero nosotros mañana entrenamos pensando en que el partido es el miércoles”.

Sobre el regreso de Falcao

Falcao ingresó a los 80 minutos y dispuso de tres ocasiones claras de gol, siendo un envión anímico para su equipo y los aficionados, de cara a la recta final del encuentro. El entrenador samario celebró el retorno del Tigre.

“Falcao entró bien, tuvo tres opciones de gol. Tener a Falcao en cancha es una amenaza. Hoy jugaba el Manchester United con el Chelsea y estábamos almorzando, y le pregunté: ‘¿En qué equipo jugaste?’ y me responde que en los dos. Yo me quedaba mirándolo. Es un jugador que tiene todo, entró bien y al lado de Castro, con su ayuda, le quita marca y responsabilidad. Hoy las cosas salieron”, comentó.