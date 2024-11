Falcao: “Quiero ayudar al equipo, disfrutar de este estadio y de esta hinchada”

Millonarios tuvo una noche redonda ante el Deportivo Pasto, además de alcanzar la clasificación a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano con el triunfo 1-0, el equipo bogotano volvió a tener a Falcao García disponible, su gran figura para este semestre y quien duró casi que dos meses fuera de las canchas por lesión.

El Tigre no ocultó su alegría al final del partido por el triunfo y la clasificación. De igual manera, el goleador histórico de la Selección Colombia se refirió a su reencuentro con Marco Espíndola, arquero suplente del Pasto e hijo de Silvano Espíndola, su formador y primer entrenador.

Sensaciones por su regreso

“Me sentí bien, contento por la victoria del equipo, yo creo que era lo que estábamos buscando y ya conseguimos el primer paso, el primer objetivo, y después en lo personal, bien, me he sentido muy cómodo, he tenido opciones para marcar, que eso es lo importante para los delanteros, poder tener las opciones, que en ya en su momento se va a poder abrir el arco”.

¿Cómo manejó la ansiedad?

“Siempre con muchísimas ganas de poder estar en el campo, de ayudar al equipo, de disfrutar de esta hinchada, de este estadio y después, las decisiones las toma el entrenador. El partido se estaba desarrollando como para jugar con otro delantero y al final optó por meterme”.

Junior, próximo rival en el Metropolitano

“El Metropolitano es un gran estadio, Junior es un gran equipo y para mí ha sido mi casa durante muchísimo tiempo aquí cada vez que venía a Colombia a poder jugar con la Selección. Es muy lindo poder volver nuevamente al Metropolitano”.

Su encuentro con Marco Espíndola

“Muy especial, Silvano para mí ha sido muy importante en mi carrera futbolística y en mi vida, vi crecer a Marco, ahora me enorgullece muchísimo verlo ahí en el Pasto, jugando algunos partidos. Muy contento por él y por reencontrarme nuevamente”.

Con la victoria ante el Pasto, Millonarios llegó a 30 puntos y se reubicó parcialmente segundo en la tabla de posiciones. El equipo bogotano deberá visitar al Junior, recibirá al Pereira y visitará al Chicó, en el cierre del Todos Contra Todos.