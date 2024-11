¿Qué pico y placa es hoy en Bucaramanga? Así será del 5 al 9 de noviembre del 2024

La movilidad sigue siendo uno de los grandes retos en Bucaramanga y toda su área metropolitana (AMB). En 2022, hubo un aumento del parque automotor en esta región del 11 % con respecto del año anterior, de acuerdo con cifras de la Subdirección de Transporte del AMB. Se alcanzó un total de 849.000 vehículos, del cual el 62.2 % eran motos (528.835). Un año antes, en 2021, el número de carros había aumentado un 50 % solo en Bucaramanga.

Justamente por esa gran cantidad de carros que circulan por la capital santandereana, la Alcaldía ha implementado desde hace varios años el pico y placa en las principales vías de la ciudad. Esta restricción de movilidad ha buscado tanto mejorar el flujo de carros como disminuir el impacto ambiental que generan estos vehículos en el aire.

Pico y placa Bucaramanga: restricción del 5 al 9 de noviembre

Si se encuentra en la capital santandereana, deberá atender la restricción de movilidad que aplica para carros y motos. De acuerdo con lo determinado en la resolución 626 de diciembre de 2023, el pico y placa funcionará de la siguiente manera en la semana del 5 al 9 de noviembre:

Martes, 5 de noviembre : NO podrán circular los vehículos que tengan placas terminadas en 7 y 8

: NO podrán circular los vehículos que tengan placas terminadas en 7 y 8 Miércoles, 6 de noviembre : NO podrán circular los vehículos que tengan placas terminadas en 9 y 0

: NO podrán circular los vehículos que tengan placas terminadas en 9 y 0 Jueves, 7 de noviembre : NO podrán circular los vehículos que tengan placas terminadas en 1 y 2

: NO podrán circular los vehículos que tengan placas terminadas en 1 y 2 Viernes, 8 de noviembre : NO podrán circular los vehículos que tengan placas terminadas en 3 y 4

: NO podrán circular los vehículos que tengan placas terminadas en 3 y 4 Sábado, 9 de noviembre: NO podrán circular los vehículos que tengan placas terminadas en 7 y 8

Recuerde que, en el caso de las motos, la restricción aplica también sobre el último dígito número de la placa, sin tener en cuenta la o las letras que estén al final.

El horario del pico y placa entre semana (de lunes a viernes) comienza a las 6:00 a.m. y termina hasta las 8:00 p.m. Los sábados, la restricción es más corta, comienza a las 9:00 a. m. y va hasta la 1:00 p.m. No olvide que esta medida de movilidad aplica para toda clase de vehículos de servicio particular y público, a excepción del servicio individual tipo taxi. Es decir, esta restricción también aplica para vehículos oficiales, diplomáticos, consulares, de importación temporal o con matrícula extranjera.

Vías exentas de la restricción

Según señala el artículo 4 de la Resolución 626 de diciembre de 2023, la medida de restricción no aplica en el sector del Anillo Vial comprendido por el Puente Palenque y Café Madrid, esto debido a que esa zona hace parte de un corredor vial nacional.

Además, la Alcaldía en esta resolución explica que los vehículos de carga que tengan destino a la Cúcuta, deberán tomar el trayecto de la Carrera 15 con Calle 12, Bulevar Bolívar, Glorieta Parque San Francisco, para luego continuar por el Bulevar Bolívar, Glorieta del Mesón de los Búcaros y Avenida Quebrada Seca al oriente.

Si los vehículos de carga vienen de la vía Cúcuta Bucaramanga, deberán tomar el trayecto de la Avenida Quebrada Seca, la Glorieta del Mesón de los Búcaros, el Bulevar Bolívar, la Glorieta del Parque San Francisco, el Bulevar Bolívar y luego la Carrera 15 al norte.