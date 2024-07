VIDEO: Monumental trancón vía Bucaramanga - Bogotá por accidente múltiple

Bucaramanga

Aunque el siniestro vial ocurrió en horas de la noche de este jueves 18 de julio frente al ‘Monumento del Agua’, en la entrada al municipio de San Gil, justo en la vía nacional que comunica a Bucaramanga con Bogotá, a la hora se ha generado un monumental trancón por cuenta del accidente que involucra a 6 vehículos.

Después del fuerte aguacero se presentó el múltiple accidente que aún es materia de investigación de las autoridades de Tránsito en Santander. Sin embargo, confirmaron que el paso es restringido y se mantiene a un solo carril.

🔴#Santander | Por múltiple accidente hay paso a un solo carril en la carretera entre San Gil - #Bucaramanga. El trancón es de más de 10 kilómetros de vía nacional. @numeral767 pic.twitter.com/461W1T16f0 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 19, 2024

Gerardo Arciniegas, oyente de Caracol Radio, advirtió que el trancón llega hasta el municipio de Curití. Es decir que son cerca de 12 kilómetros de congestión vial.

Según testigos fue necesario rescatar a un conductor de una turbo que quedó atrapado en el vehículo cuando ocurrió el aparatoso accidente, quien fue traslado al Hospital de San Gil.

Al parecer los hechos ocurrieron cuando la vía estaba humedad por las lluvias y una tractomula presentó fallas mecánicas y chocó con dos turbos y tres vehículos más. Por fortuna no se presentaron personas con lesiones graves.

“Eso evidencia que la variante es una necesidad en esta carretera nacional porque si hubiese existido la obra no se presentaría este trancón que solo cubre 9 kilómetros. Le quedó grande a los políticos y gremios terminarlo y solo llevan 4 kilómetros de construcción”, manifestó Arciniegas.

#VIDEO | Accidente de tránsito involucró a 6 vehículos tipo camión en el municipio de San Gil. El conductor de una Turbo quedó atrapado en la cabina y resultó con heridas. pic.twitter.com/WuyY8VLnWG — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 19, 2024

El ciudadano comentó que completó más de cuatro horas en el trancón. El paso está a un solo carril, pero la movilidad es lenta por la cantidad de vehículos que transitan en la carretera nacional.

“La fila no fluye. Suben uno que otro vehículo en sentido San Gil - Bucaramanga pero en el carril contrario no. El trancón llega hasta el sector de la Paloblanca a pocos kilómetros de la entrada a Curití. Si esa variante existiera no tendríamos problemas de movilidad que afecte a los estudiantes y trabajadores que se desplazan a diario entre Curití y San Gil”, puntualizó el conductor.

¿Qué pasa con la variante a San Gil?

Actualmente la variante a San Gil presenta un retraso porque se requiere hacer nuevamente una inversión de 125.000 millones de pesos. Falta más del 50 % para terminar el proyecto vial. No hay recursos y va a vencer el plazo de entrega. La inversión total del proyecto fue de 183.000 millones de pesos.

La obra inició en agosto de 2018, con un plazo de 53 meses es decir para que fuera entregada en diciembre del 2022. El proyecto nación con la intención de descongestionar la carretera nacional, por la cantidad de accidentes que se presentan y genera traumatismos de movilidad en el corredor vial.

“Hoy a escasos dos meses de terminar el contrato con una adición de 18 meses vemos que los recursos se agotaron. Si no hay un pronunciamiento de Invías o el gobierno nacional sobre lo que va a pasar, definitivamente esto va a ser un elefante blanco”, confirmó la ingeniera Marcela Gualdrón Forero, de la veeduría de infraestructura de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Autoridades no se han pronunciado para aclarar los motivos por lo que los vehículos y tractomula han no han sido retirados de la carretera.

“No se justifica que a estas alturas el tráfico se complique en esta vía principal que conduce a la capital del país, justo cuando hay un accidente, todo porque la variante quedó en veremos”, denunció el oyente.