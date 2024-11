Mujer remitida a Bucaramanga luego que su esposo al parecer la agredió con un machete

Bucaramanga

Carlos Andrés Morales Quiroga, alcalde de Landázuri en Santander, confirmó que este fin de semana fue traslada Esperanza Guiza hacia Bucaramanga, al Hospital Universitario de Santander.

Esto en atención a unas agresiones que posiblemente sufrió la mujer de 50 años por parte de su pareja sentimental identificado como Pablo Chacón. Según el reporte al parecer el hombre le propinó varias heridas con un machete.

“Ellos están en proceso de separación en la repartición de bienes. El hecho se registró justo en el momento que empezaron a discutir por esta situación nos reporta la familia. Esta fuera de peligro por fortuna, pero recibió heridas en el cuello, en el seno y al parecer en el rostro”, señaló a Caracol Radio el mandatario.

Cuando ocurrieron los hechos vecinos ayudaron a la mujer que fue trasladada al Hospital de Landázuri, pero por la gravedad de las heridas fue remitida a la capital santandereana.

No se ha realizado ningún tipo de capturado dado que la Comisaría de Familia, Fiscalía y autoridades manifiestan que no tienen la denuncia por parte de la esposa del agresor. De este modo no pueden realizar ningún procedimiento.

“Seguramente ahora con las heridas que recibió ya se puede realizar la ruta de atención para realizar una captura. Pero al momento ha sido imposible que la mujer pueda hacer la denuncia, por el estado en el que se encuentra. Está en shock”, agregó Morales Quiroga.

Ante el intento de feminicidio la alcaldía de Landázuri busca activar una línea de atención directa para este tipo de denuncias, teniendo en cuenta que hace pocas semanas el padrastro de una menor de 16 años la asesinó con una escopeta en el mismo municipio santandereano.