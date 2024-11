Santandereanos se unen a caravana de ciclistas que ayudan al rescate de víctimas en España

Bucaramanga

Daniel Baliz es uno de los santandereano que al momento se encuentra ayudando a la comunidad valenciana en España, en el rescate de víctimas. Comunicador Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que a sus 35 años experimentó esta tragedia.

Narró que sobrevivió de milagro cuando ocurrió la tragedia del fenómeno DANA, y después de caminar casi 6 horas en medio del agua, barro, escombros y carros amontonados logró regresar a su casa en la capital de Valencia.

Donde se organizó con más de 200 ciclistas para empezar a ayudar a los damnificados con el suministro de agua, alimento y ropa.

“Hay otros santandereanos que nos están colaborando. La verdad no nos dicen nada. Por eso le pedimos al gobierno de Colombia que abran puntos de información para los colombianos. Conozco personas que perdieron sus viviendas”, comentó Baliz en Caracol Radio.

Son más de 30 los colombianos que están desaparecidos entre la comunidad valenciana en España, y por eso piden habilitar puntos de acceso para además ayudar a identificar a los fallecidos que ya suman cerca de 200 muertos.

“Estuve 5 horas en un árbol montado mientras pasaba un tornado, cuando me bajé el agua me llegaba hasta el ombligo. Parecía una escena de Walking Dead. Los puentes se cayeron. Fueron horas horribles porque no se ve nada, solo relámpagos. Agradezco estar vivo. Lo único que le pido al gobierno nacional es que den puntos de acceso a los colombiano atrapados de la comunidad valenciana”, contó el santandereano.

Los ciclistas tratan de cargar comida, alimentos y aguas; y seguido a eso hacen su recorrido por las calles. No hay ingreso de autos porque las vías siguen llenas de barro.

“Hay muertos por todos lados y mucha gente perdida. Con la ayuda de asociaciones estamos recogiendo agua, cosas de aseo, ropa para bebé y así nos organizamos para acompañar a la comunidad. Movilizarse es difícil porque las ciclas están embarradas y los chicos cansados pero la seguimos danto toda”.

Más santandereanos viviendo la tragedia

Uno de los primeros colombianos identificados como fallecido fue Nelson Quijano, oriundo de Bucaramanga. El colombiano llevaba tres meses en el país europeo, donde estaba en compañía de su esposa y su hijo.

En medio de los estragos que generó el fenómeno meteorológico La Dana fue justamente su hijo quien lo encontró sin vida, mientras lo buscaban entre los carros y el barro.

“Llamó a mi sobrino y le dijo que estaba muy asustado, esas fueron sus últimas palabras. Al día siguiente se fue a buscarlo con autoridades. Él como pudo se metió a la cabina y lo rescató. Estaba todo cubierto de lodo. Lo metieron a una ambulancia y se lo llevaron de una vez a Medicina Legal”, narró Carlos Quijano, hermano del fallecido.

El santandereano de 59 años precisamente se encontraba trabajando en la empresa de su hijo, y fue al terminar la ruta que la tragedia lo atrapó.

La familia santandereana está destruida y decidieron que las honras fúnebres serían en España. Donde el hijo de Quijano vive desde hace dos años.