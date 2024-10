Por intento de feminicidio en Rionegro, una mujer lucha por su vida en cuidados intensivos

Rionegro, Antioquia

Andrea Sánchez, una mujer de 38 años, habitante en situación de calle, permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Juan de Dios de Rionegro, luego de sufrir una violenta agresión a manos de su pareja sentimental.

El ataque ocurrió el 25 de octubre en el barrio Quebrada Arriba, donde, según Rocío Atehortúa, madre de la víctima, la agresión fue perpetrada por la pareja de Andrea, también habitante de calle, tras una acalorada discusión provocada por la pérdida de una suma de dinero, mientras ambos se encontraban en alto estado de embriaguez.

La madre relató a Caracol Radio los detalles de aquella noche de violencia, compartidos por otras personas que atestiguaron la situación: “Decían que la metió en una habitación y que se escuchaban los ruidos y los golpes, y la escuchaban a ella decir que no le pegara y no le jalara el pelo, ahí ya estaba con su daño cerebral”.

La Policía habría atendido el caso, pero, según los testimonios, desestimaron la situación, aludiendo a problemas relacionados con el alcohol, que fue el reporte dado a las autoridades por el mismo agresor.

De acuerdo con el informe policial, Andrea ya había sufrido una agresión anterior en Caldas hace dos meses, cuando recibió un golpe en la cabeza durante una riña callejera, que le provocó un trauma que no fue tratado.

Desde el 27 de octubre, la víctima de aparente intento de feminicidio, permanece en la UCI con pronóstico reservado, debido a un severo daño cerebral producto de la fuerte golpiza.

Según detalló la madre de Andrea, en los días posteriores a su hospitalización, el presunto agresor intentó visitarla en estado de embriaguez y con una actitud alterada, lo que hizo que la madre de Andrea temiera por la seguridad de su hija.

“Porque yo le restringí, con la ayuda de la institución, las visitas al lugar. Él antier entró embriagado y yo le dije tú no puedes entrar aquí embriagado, es que eso es un requisito de la institución. Pero él se subió a la base de la cama, le levantó la cabeza y ella no se puede mover por el sangrado interno que tiene en el cerebro. Yo no sé si sería que fue a callarla”.

Por estos hechos, la familia considera que la vida de Andrea sigue en peligro pues, el hombre continúa en libertad.

Intervención de la alcaldía de Rionegro

Ante estos hechos, el círculo cercano de la víctima se acercó a la Subsecretaría de la Mujer de Rionegro para pedir orientación, además de interponer una denuncia en la Fiscalía, activándose la alerta temprana por tentativa de feminicidio.

“Desde la Secretearía de Familia, Salud e Integración Social, rechazamos cualquier acto de violencia contra nuestras mujeres. Hemos realizado algunos avances frente al acompañamiento permanente con la familia en todo el aspecto psico jurídico”, afirmó Caterina Orozco, secretaria de Familia, Salud e lntegración Social de Rionegro.

A su vez, las autoridades informaron que avanzan en la investigación para esclarecer y judicializar este caso de violencia contra la mujer.