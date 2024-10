Gobernación radicará proyectos para tener provincias en el occidente y norte de Antioquia

Medellín, Antioquia

Ya quedaron listos para que se les dé trámite en la Asamblea de Antioquia dos proyectos de ordenanza con los que desde la Gobernación se pretende crear la Provincia Turística y Agroecológica del Occidente y la Provincia de Río Grande del Norte.

Esta es una iniciativa liderada por el Departamento Administrativo de Planeación Departamental, con el que buscan posibilitar la autonomía territorial a través de sistemas asociativos que permitan llevar desarrollo a las subregiones y hacer de Antioquia el primer departamento organizado en redes territoriales.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, explicó que con estas provincias se potencia el desarrollo económico y la prestación de servicios en salud, educación, seguridad, entre otros en estos territorios.

Lea también: Víctimas del conflicto recibirán $2.000 millones en insumos para proyectos productivos

“Todos queremos un hospital de segundo nivel, cada uno no es capaz con un hospital de segundo nivel, pero uno para la territorialidad o esquema que presentamos sí. Entonces yo tengo mucha ilusión con esto, sobre todo con algo que me trasnocha y que yo se que también los trasnocha a ustedes y es eficientar el gobierno, no solo para hacer que las cosas pasen sino para beneficiar más a nuestros ciudadanos”, explicó el gobernador.

La Provincia Turística y Agroecológica del Occidente estará conformada por los municipios de Buriticá, Ebéjico, Giraldo, Heliconia, Liborina, Olaya, Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Sabanalarga y Sopetrán; y la Provincia de Río Grande estará compuesta por los municipios de Belmira, Donmatías, Entrerríos, San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos.

Lea también: Fue encontrado el cuerpo de águila negra con impacto de perdigón en zona verde de Barbosa

Los proyectos de ordenanza de estas provincias se suman a los de las Bioenergética del Norte y Agroindustrial del Occidente, que fueron radicados ante la Asamblea Departamental el pasado 18 de octubre.

Hay que recordar que aparte de estos, en el departamento también se está pensando en la posibilidad de tener Área Metropolitana en oriente y en la subregión de Urabá. También se busca en total la creación de ocho provincias. El departamento actualmente tiene seis Provincias Administrativas y un Área Metropolitana.