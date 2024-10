Gremios de Boyacá piden que la Concesión BTS aplace mantenimiento del puente El Sisga

Tunja

Este sábado 2 de noviembre comienza el cierre anunciado por la Concesión BTS Autovía, en la calzada Tunja-Bogotá, en el puente El Sisga. Tomando como antecedente la congestión que se produce en los fines de semana y en los festivos, tanto en el Puente de Boyacá como en El Sisga, los gremios son conscientes que esta intervención generará traumatismos.

Desde la Cámara de Comercio de Duitama, por ejemplo, también confirmaron que se enteraron del cierre por los medios de comunicación, sin que hubiesen tenido una socialización de la concesión de la vía, para poder adoptar diferentes medidas frente a la intervención que se va a hacer.

El presidente Ejecutivo de la entidad mercantil, Carlos Javier Molano Corredor, opinó: «nos preocupa de sobremanera y máxime que ya hemos salido de dos paros en los últimos tres meses y la situación económica para la región es muy compleja, y nosotros debemos pensar en planes de reactivación de la economía. Ahora con esta noticia del cierre, avecinándose la temporada de fin de año, obviamente nos va a preocupar por los esfuerzos que hay para instalar la iluminación, de generar turismo para fin de año y todo lo que eso económicamente implica, puede verse afectado por una vía que se va a cerrar en un sentido y ahí es donde hacemos un llamado a conocer la urgencia, porque no conocemos el diagnóstico. No podemos ser irresponsables en decir que no estamos de acuerdo, pero sí quisiéramos saber la necesidad urgente de hacer el mantenimiento o si efectivamente con el diagnóstico que haga la concesión, pueden verificar si pueden hacer el aplazamiento para no afectar tanto, la economía en la temporada de fin de año».

También pone en consideración que variarán los tiempos de recorrido para los vehículos de pasajeros y el transporte de carga, ya que evidentemente se van a aumentar. «Esos factores de movilidad de productos, movimiento de turistas, eventos que se aproximan de fin de año en los diferentes municipios, va a tener una afectación, y sería muy bueno que la concesión pudiese replantear el cierre a fin de que la afectación sea lo mínimo posible, porque estamos esperando poder generar reactivación y la dinámica económica de la cual hemos sido tan golpeados los últimos meses».

Los hoteles también piden aplazamiento

Desde Cotelco Capítulo Boyacá expresaron que los tomó por sorpresa la noticia, porque no sabían del arreglo que van a hacer en la BTS. «Obviamente nos preocupa muchísimo. No es que nos estemos quejando, pero es que ya son dos paros seguidos y ahorita viene este arreglo en temporada, en diciembre, que es cuando la gente se desplaza masivamente por las luces», precisó su directora Ejecutiva, Martha Corredor.

Y el gremio hotelero que tiene presente que primero vienen dos festivos, en seguida la temporada decembrina y luego Semana Santa entre el lunes 14 y domingo 20 de abril del 2025, dicen que eso los perjudica bastante, «porque la gente va a querer cambiar de destino, no van a querer venir a Boyacá, porque va a ser un traumatismo intentar pasar El Sisga», indicó Corredor.

Al igual que otros sectores productivos, insisten que no conocen qué alternativas tienen de vías, para que los turistas se desplacen. «Hay algunos que utilizan la vía Bogotá-Zipaquirá-Chiquinquirá, cuando van para Villa de Leyva, pero no es común; ellos siempre usan la doble calzada por ser más rápida y por la facilidad para los turistas que vienen de Bogotá», concluyó la directora Ejecutiva en Caracol Radio.

El gobernador espera que sí lo aplacen

El mandatario de los boyacenses, Carlos Amaya, aseguró que desde hace 90 días sabía del cierre y se comunicó con el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Francisco Ospina, para solicitarle que se reconsidere la época en la que le van a hacer la intervención al puente El Sisga: «hace un mes hablé con él, haciéndole la solicitud y está en una muy buena disposición, y estoy seguro que nos tendrá muy buenas noticias, que evite congestión vehicular en diciembre. Yo pedí que empiecen en enero, que en ese mes tenemos flujo pero no tanto como fin de año y que puedan avanzar hasta Semana Santa, y si ellos creen que no es posible hacer la reprogramación, que se pueda después, pero están en esa revisión».

También hizo la reflexión que si con la doble calzada funcionando normalmente, hay trancones de hasta 3 kilómetros llegando al puente, «pues ahora que tengo que reducir una calzada, pues eso se empeora».

El gobernador de Boyacá, @CarlosAmaya, hablo con el gerente de la @ANI_Colombia frente al cierre de la calzada izquierda del Puente Sisga, que comunica a #Bogotá con #Tunja y #Sogamoso, para que el cierre se realice el próximo año y no desde el próximo 2 de noviembre. pic.twitter.com/pIn61L32D4 — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) October 30, 2024

Confirmó, a propósito, que van a hacer una gran promoción turística para diciembre de actividades, conciertos y alumbrados, pero que el tráfico vehicular puede desanimar a los visitantes que buscan atraer. Y ante la pregunta de si hay un plan alterno por el cierre, respondió que esperan la respuesta positiva de la ANI. «El aumento del 30 % de ingreso de vehículos se da en la medida en que se garantice la movilidad sin cierres ni inconvenientes», fueron las palabras del gobernador Amaya.

Otras reacciones

Hasta el momento, el único congresista que se ha pronunciado al respecto, es el representante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Castellanos, quien también se une a la petición de que se considere otra fecha para la intervención. Esto publicó en su cuenta en la red social X: