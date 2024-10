Horóscopo del profesor Salomón: Sagitario y Escorpio tendrán golpe de suerte con el dinero

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo lanza predicciones muy concretas para hoy, en las que manifiesta que distintos signos tendrán suerte con el dinero y además, afirma que hay algunos del zodiaco que recibirán un viaje que les permitirá recargar energías. Quédese al final de la nota para conocer qué le espera a su signo hoy

Esta fecha, el 30, representa la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 3 simboliza la triada de salud, dinero y amor. Quienes nacen en esta fecha poseen un poder fuerte y una gran intuición; los nacidos en octubre son particularmente intuitivos y tienen un toque de magia en sus vidas.

No son personas que se dejen engañar fácilmente; tienen un sexto sentido muy desarrollado. Tenga cuidado con las palabras que pronuncia, ya que poseen un gran poder. Plutón, Saturno y Urano han estado en movimiento, lo que ha causado algunos desajustes en su vida. Esto no significa que le irá mal, sino que forma parte de su despertar de conciencia, ayudándole a enfrentar mejor las pruebas y dificultades.

Como recomendación, el profesor Salomón sugiere realizar una buena limpieza con incienso para despojarse de cualquier entidad que trate de interferir. El color del día es el azul y blanco, que representa a la Virgen, y el número del día es el 2370.

Horóscopo de hoy

Cáncer:

Es momento de solucionar algunas cuestiones, ya sea a nivel familiar o con ciertas personas. Logrará resolver estos problemas. También hay proyecciones relacionadas con el dinero, ya sea por un negocio o una venta, que permitirán la entrada de ingresos.

Los juegos de azar pueden jugar a su favor; si un número le llama la atención, dele una oportunidad.

Número de la suerte: 3856

Escorpio:

Se acercan buenas noticias: recibirá un pago, puede ser una pensión o la resolución de una demanda en proceso. Algunos de ustedes tendrán la oportunidad de viajar; aproveche esta ocasión que la vida le brinda. Controle su mal genio y evite el desespero; lleve las cosas con calma para obtener mejores resultados en sus proyectos.

Número de la suerte: 1760

Piscis:

Luche por lo que desea, supere los obstáculos y siga adelante para atraer cosas buenas. Aunque ha estado muy activo, su recompensa y felicidad están en camino. Se presentará un viaje o una invitación; si le gusta el lugar, acepte, ya que necesita ese refresco de vida para recargar su energía al final del año.

Número de la suerte: 9036

Tauro:

Mantenga la calma en lo que haga; no se apresure y espere la oferta que desea para evitar imprudencias. Permita que otros le brinden opciones y decida cuál tomar. Cuide su salud, especialmente la vista y las manos; es recomendable que se haga un chequeo. Algo que esperaba relacionado con dinero, como una pensión o el cobro de una deuda, llegará y le traerá tranquilidad.

Número de la suerte: 9204

Virgo:

La rueda de la fortuna indica que las cosas girarán a su favor en varios aspectos, incluyendo negocios y formas de generar dinero. Deberá firmar documentos que traerán buenos resultados. En el amor, es necesario equilibrar o mejorar su situación afectiva; reflexione sobre lo que debe corregir para que todo mejore.

Número de la suerte: 4077

Capricornio:

Si desea cambiar de trabajo, iniciar un negocio o un emprendimiento, hágalo; tendrá buenos resultados. Recuerde que todo en la vida requiere voluntad para superar obstáculos, y esta le permitirá conquistar lo que desea. Hay personas envidiosas, pero no se preocupe. Cuídese a través de la oración y actúe con discreción y calma.

Número de la suerte: 0877

Géminis:

Se avecinan cambios en el ámbito laboral, ya sea un nuevo trabajo, un ascenso o una situación que mejorará este aspecto. Preste atención. Tenga cuidado con su salud, especialmente con la presión arterial. Maneje el estrés para que no afecte su energía. Los proyectos que tiene en mente se concretarán con la ayuda de personas que le apoyarán, y recibirá bendiciones inesperadas.

Número de la suerte: 1590

Libra:

Llegará mucho trabajo; deberá buscar nuevas alternativas y asumir nuevas responsabilidades. Lo que haga vendrá acompañado de esfuerzo, así que prepárese para recibir bendiciones en el ámbito laboral. Un dinero que tenía pendiente aparecerá y aliviará su tristeza y ansiedad. También habrá un triunfo familiar; logrará algo significativo para compartir con sus seres queridos. Sus cartas son esperanzadoras y poderosas.

Número de la suerte: 8950

Acuario:

Es posible que enfrente momentos de tristeza porque alguien no correspondió a sus sentimientos o las cosas no sucedieron como esperaba. No se preocupe, la vida continúa. Recuerde que lo que Dios no permite es porque no es el momento. Mantenga la calma. Si busca un nuevo trabajo, recibirá una buena oportunidad, además de que fortalecerá su vida amorosa, encontrando a alguien que le brinde estabilidad y protección.

Número de la suerte: 8901

Aries:

Resolverá todos los temas económicos; el dinero llegará, y habrá un movimiento financiero importante pronto para usted. No se desesperé; las cosas se solucionarán. La paciencia es clave, así que pídale a Dios sabiduría. Cuide su salud, especialmente en relación con sus pies, piernas o columna; considere hacerse un chequeo.

Número de la suerte: 0599

Leo:

Recibirá una carta relacionada con autoridad y poder, trayendo grandes bendiciones en lo que desea. Los cambios que planeaba realizar se llevarán a cabo sin problemas y con mayor estabilidad. Algunos de ustedes viajarán o conocerán lugares importantes, compartiendo momentos agradables. El dinero que esperaba llegará.

Número de la suerte: 5085

Sagitario:

Pronto visitará a una persona enferma; esto forma parte del proceso de la vida. También llegará un documento que estaba esperando, y traerá un buen resultado.

Quienes busquen una visa o estén relacionados con estudios recibirán excelentes noticias. Aquellos que ya tienen trabajo obtendrán un reconocimiento por su esfuerzo y por las cosas bien hechas.

Número de la suerte: 6014