Usuarios de Nueva EPS denuncian demoras y falta de medicamentos en Droguerías Cafam

Caracol Radio hizo un recorrido por distintos puntos de Droguerías Cafam para conocer de primera mano la situación por la que están atravesando los usuarios, principalmente de la Nueva EPS.

Muchos llegan de municipios como Sabanalarga, madrugan y hacen las filas para reclamar su medicamento y al final se encuentran con la respuesta de que no hay nada o que deben regresar en una semana.

Son meses de desespero y cada vez que van a buscar el medicamento se encuentran con la misma respuesta.

“Vengo de reclamar unos medicamentos porque estoy bastante quebrantada de salud y nada. La otra vez tuve un pendiente, ahora vengo por otros remedios y me dan otro pendiente. Me iban a dar un solo medicamento y dije que entonces no” Luisa Gómez usuaria de Nueva EPS

Otros usuarios aseguran que ven exhibidos los medicamentos que necesitan, sin embargo, les dicen que no se encuentran disponibles.

“Vine a reclamar acá en Cafam unas medicinas de la Nueva Eps y me la dieron pendiente, ahora vengo otra vez a los 15 días y otra vez me los mandan en pendiente, dicen que no les han llegado y ahí tienen los artículos” expresó otro usuario afectado.

Testimonios de pacientes en riesgo

Este medio también conoció la historia de Jorge Ramos, un paciente que sufre de Leucemia. Hoy fue a buscar un medicamento que desde hace un mes estaba pendiente por ser entregado y le dijeron que todavía no estaba, asegurando además que esta situación lo está golpeando porque siente que ya está falleciendo.

“Ya tienen un mes que me dieron un pendiente y estoy viniendo todas las semanas por el tratamiento y me dicen que está en vía y no me dan más respuesta, y ya yo estoy falleciendo porque cada vez que me estoy parando ya siento un poco mareo, no sé qué hacer” expresó Jorge Ramos.

Por otro lado, se encontró el caso de Gabriel Segrera, un paciente trasplantado de riñón. Él es un paciente de alto riesgo y nos contó que ha tenido inconvenientes con todos sus medicamentos y desde la Cafam le quieren entregar unos genéricos, que complican su estado de salud.

Segrera, indicó que en dos ocasiones ha tenido que sacar dinero de su bolsillo para costear sus medicamentos que le cuestan $1.200.000 cada uno.

“Tengo inconveniente con todos los tipos de medicamentos que me están mandado y toda la línea la tengo atrasada. Tengo 5 pendientes de un mismo medicamento y nunca me lo han entregado, dicen que no hay o que no está actualizado y me quieren dar es un medicamento genérico que me genera otro tipo de cosas en mi salud”, expresó Segrera.

¿Qué dice la Nueva EPS?

Desde la oficina de prensa de la Nueva EPS confirmaron que hay un problema en la entrega de medicamentos para sus usuarios.

Sin embargo, señalan que la situación obedece a producción por parte de laboratorios y que CAFAM podría ampliar detalles como el operador del suministro de medicamentos.

El problema de desabastecimiento se extiende a todos los sectores. Desde la Asociación Colombiana de Infectología se han emitido alertas por la escasez de medicamentos para el tratamiento de tuberculosis.

“Con relación a los que tiene que ver con medicamentos anti infeccioso hay una alerta bastante delicada con lo que es la medicación para tuberculosis. Se ha notificado por parte del Ministerio que hay desabastecimiento del tratamiento de lo que es los fármacos de primera línea, es decir, los fármacos que se utilizar al inicio del tratamiento” expresó Jesús Tapia, médico infectólogo.

Tapia, indicó que hay desabastecimiento de algunos antibióticos y que el Ministerio de Salud les informó que el próximo mes ya estaría disponible el medicamento para los pacientes con tuberculosis.

Arresto a Gerente Regional Norte de Nueva EPS

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla emitió una orden de arresto de un día y una multa de tres salarios mínimos contra Martha Peñaranda Zambrano, Gerente Regional Norte de la Nueva EPS.

La sanción se debe a su incumplimiento de un fallo de tutela que garantizaba los derechos de la paciente Mari Luz Suárez Osorio, quien solicitó atención y medicamentos.

La sentencia, emitida el 15 de noviembre de 2023, protegía derechos fundamentales como la salud, la vida digna y la atención especial para personas mayores y con discapacidad.