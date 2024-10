¿Cuándo se consigna por primera vez la pensión? Banco de la República explica

Por medio de los diferentes sistemas de pensiones, las personas aseguran para su futuro un ingreso económico para vivir con tranquilidad de dinero su vejez, exactamente, la Administradora Colombiana de Pensiones ‘Colpensiones’, menciona que, es un derecho que tienen todos los ciudadanos del país.

En Colombia, las personas tienen la oportunidad de escoger dos alternativas para hacer sus aportes económicos a pensión, ya sea por Colpensiones, la cual es la entidad vincula al Ministerio de Trabajo o por medio de un Fondo Privado.

Colpensiones, al formar parte del Estado, las personas que deseen pensionarse con ellos, deberán cumplir dos requisitos:

Un tiempo de 1.300 semanas, lo que representa aproximadamente 26 años.

La edad, para las mujeres es una obligación tener 57 años y para los hombres 62 años.

¿Cuándo se consigna la pensión por primera vez?

El Banco de la República de Colombia, explica que si la persona se pensiona los 10 primeros días del mes, se le consignará su primer pago dentro del mismo mes, no obstante, si se llega a pensionar entre el 10 y el 20, la persona recibirá su pensión el primer día hábil del próximo mes.

Por otro lado, al pensionarse después del 20, el pago se verá reflejado al siguiente mes, no obstante el Banco resalta que, el sistema de pago anteriormente explicado es necesario que la persona tenga la liquidación definitiva de prestaciones sociales.

Afiliación por primera vez en Colpensiones

Si usted desea afiliarse por primera vez a Colpensiones, lo podrá desde la comodidad de cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet. Siga este paso a paso, para no cometer errores, no obstante, este proceso no requiere ayuda de terceros, evite caer en estafas.

Ingrese a la página oficial de Colpensiones www.colpensiones.gov.co

Identifique la sección ‘Afiliación y traslado’ , de clic sobre ella.

Se le solicitará un usuario, razón por la que deberá ahí mismo crear un perfil con su correo electrónico personal.

Al registrarse, podrá ingresar a la plataforma de Colpensiones con su número de documento y contraseña.

Seleccione en el menú ‘Afiliación – Vinculación Inicial’, siga los pasos que le indican, acepte su validación de identidad, al finalizar se le indicara un número de radicado.

Al hacer la solicitud de afiliación por primera vez, Colpensiones se contactará por medio de su correo electrónico.

Si no se encuentra cómodo realizando su afiliación por internet, también se puede acercar a cualquier punto de atención de Colpensiones (PAC).

Así puede aportar a pensión por Colpensiones

De acuerdo con la página oficial de Colpensiones, las personas puede iniciar a aportar pensión tanto con un vínculo laboral o independiente. En cuanto a la primera opción los aportes equivalen al 16% del salario y el pago se divide en 12% lo paga el empleador y el 4% el trabajador.

Si usted es independiente, deberá aportar un 16% del 40% de los ingresos mensuales, lo que representa un 6.4%, un punto bastante importante a tener en cuenta es que al ser independiente deberá realizar los pagos de aporte por medio de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

