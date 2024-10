Mujer abortó en un baño del Hospital de Cantaclaro en Montería

#Aborto Mujer usó la sede de ESE Vida Sinú para tener un aborto #monteria #embarazonodeseado #saludpublica #ATENCION Les dejamos el vídeo donde habla la gerente Liliana Yúñez Luquetta y el comunicado de la entidad: Acerca de los hechos registrados en el Hospital Cantaclaro en la madrugada de este domingo 27 de octubre del año en curso, la E.S.E. Vidasinú se permite informar a la opinión pública lo siguiente: A la 1:26 a.m., ingresó una mujer de 43 años a la sala de urgencias del hospital, manifestando un fuerte dolor abdominal. De inmediato, se le realizó el triage y se le brindó atención oportuna por parte del médico de turno. La paciente indicó que sufría de cálculos renales y que su dolor estaba relacionado con esta condición. Sin embargo, no permitió que se le realizara un examen físico completo. El médico decidió dejarla en observación para realizarle estudios complementarios y manejar el dolor. Durante la anamnesis, la paciente indicó que la fecha de su última menstruación fue el 27 de septiembre, por lo que el médico decidió no realizarle una prueba de embarazo. Tras recibir la atención correspondiente, la paciente ingresó a uno de los baños del hospital y permaneció allí durante un tiempo considerable, afirmando que estaba realizando deposiciones. Duró en observación más de 3 horas, indicando que el dolor había mermado y que se sentía mucho mejor, por lo que el médico decidió darle el alta médica, recomendando manejo ambulatorio del dolor, señalando signos de alarma para volver a consultar en caso de requerirlo, y sugiriendo el manejo por consulta externa. Posteriormente, funcionarios del área de aseo encontraron en el baño lo que aparentaba ser un feto. Inmediatamente se activó el protocolo y se informó a las autoridades, quienes llegaron al lugar para realizar la respectiva inspección e investigaciones pertinentes. En virtud de lo anterior, la E.S.E. Vidasinú aclara que no hubo negligencia médica en la atención de este caso y que la paciente ocultó información relevante sobre su estado, proporcionando datos incorrectos. Se le brindaron todos los servicios en los tiempos establecidos y se realizaron los exámenes necesarios para su diagnóstico. La E.S.E. Vidasinú, como es habitual, está brindando toda la información y documentación necesaria a las autoridades competentes, quienes serán las encargadas de investigar los hechos y determinar la responsabilidad de la mujer involucrada. Agradecemos la comprensión de la comunidad y nos mantenemos a disposición para cualquier aclaración adicional. Trabajamos día a día para brindar un servicio de calidad a nuestros usuarios. La entidad reitera su compromiso con la salud y la vida de los habitantes del municipio de Montería.