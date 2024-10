Jorge Da Silva tras la derrota con Junior: “Ni a mí, ni a los muchachos nos gusta perder”

América de Cali cayó ante Junior por tres goles a uno en condición de visitante. Los rojos continúan siendo líderes y ya están clasificados a los cuadrangulares finales; sin embargo, fue un partido lleno de emociones, pero los errores individuales pesaron en contra de los escarlatas.

Los rojos suman 33 unidades en lo que va del campeonato y cuentan con uno de los goleadores del certamen, Dúvan Vergara tiene 7 goles en su cuenta personal. Da Silva es consciente del buen momento del equipo y en la rueda de prensa postpartido dejo en claro que la derrota duele pero seguirán adelante.

“Llevábamos 16 partidos sin perder, no es muy normal poder lograr ese número de partidos sin perder, sabíamos que en algún momento nos iba a tocar y capaz, el mejor momento era este”, dijo el Da Silva.

Declaraciones completas:

Análisis del partido: “No creo que fue un aspecto físico, yo vi corriendo al equipo hasta el final, tratando de descontar, tuvimos la posibilidad del penal y todavía faltaba mucho tiempo y nos habíamos posicionado en campo rival, pero es muy difícil ganar cometiendo los errores que cometimos nosotros, el primer gol vino ya pasada la hora y el segundo gol llegando al minuto. Los tres goles de Junior fueron errores nuestros, sabíamos que enfrente teníamos un rival de jerarquía, con jugadores importantes, que no podíamos dar ventajas y hoy dimos todas las posibles. Llevábamos 16 partidos sin perder, no voy a cambiar el concepto que tenemos de nuestro equipo, de nuestros jugadores”.

Afrontar la derrota: “Yo no creo que venga una curva descendente, fue demasiado bueno lo de América hasta ahora, llevábamos 16 partidos sin perder, no es muy normal poder lograr ese número de partidos sin perder, sabíamos que en algún momento nos iba a tocar y capaz el mejor momento era este. Nos dieron un cachetazo que realmente nos duele, porque a mí igual que a los muchachos no nos gusta perder, y mucho más cuando son partidos frente a equipos grandes, que tenemos que dar la talla, pero tengo un plantel de hombres de mucha experiencia, de mucha rebeldía y estoy seguro que vamos a recuperarnos rápido de esto, yo no creo que entremos en una curva descendente”.

Ampliar el plantel: “Estamos evaluando día a día el plantel, hoy estaba la posibilidad de venir con un equipo alternativo o mixto, entendimos que era bueno mantener el ritmo, tenemos todavía un par de días para recuperarnos, creíamos que poner el equipo que generalmente venía jugando más unas variantes, nos podía dar la posibilidad de seguir sumando de a tres, teniendo en cuenta que estamos peleando también por la reclasificación, esa posibilidad siempre está y la vamos mirando día a día”.

Fútbol en paz: “Es algo que debería ser siempre así, nosotros asumimos la derrota, no hubo problema, los jugadores se entregaron todo, no tenemos nada que reprochar, hasta con el 3-1 tratamos de ir a buscar el descuento, no se dio pero el partido termina ahí, tenemos que tratar de empezar a cambiar la cabeza, si bien el fútbol es un deporte profesional, también es para que las familias puedan venir y disfrutar, lamentablemente hay hechos que han sucedido en el último tiempo que hacen que la gente se aleje de las canchas y nosotros como responsables tenemos que tratar que la gente se acerca y dar un buen espectáculo”.