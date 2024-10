Cristian Barrios y Duván Vergara prendieron la polémica tras declarar su amor por Junior

América de Cali dejó ir un invicto de 16 partidos sin caer por todas las competencias luego de perder en calidad de visitante ante Junior en el Metropolitano de Barranquilla. El conjunto Tiburón se impuso 3-1 gracias a un doblete de Yimmi Chará y un autogol de Daniel Bocanegra. Por el lado de los Escarlatas, el que descontó fue Harold Rivera, mientras que Duván Vergara no pudo convertir un penal.

Tras la desazón del resultado para los vallecaucanos, que siguen líderes del campeonato y ya están instalados en cuadrangulares, dos jugadores que se llevaron las miradas fueron justamente los referentes del actual plantel: Cristian Barrios y Duván Vergara, a quienes periodistas en zona mixta les peguntaron por su amor al Junior, pues ambos son confesos hinchas del equipo.

En el caso de Barrios, dejó claro que llegar al conjunto rojiblanco es un sueño, aunque de momento sigue comprometido con el América: “Esperar el momento, si me llega la oportunidad de venir a Junior a jugar, que es un sueño. Esperemos que cuando sea el sueño, que Dios me lo quiera cumplir. Estoy preparándome, me debo al América y seguiré entregando lo mejor de mí para este club, para esta camisa y esta hinchada que me quiere mucho”.

Por su parte, Vergara recalcó que es seguidor del cuadro barranquillero, pero del mismo modo se mostró comprometido con el América, club con el cual tiene contrato hasta 2027. “No es un secreto que soy hincha del Junior, pero soy un profesional, doy lo mejor de mí. Ganaron, felicitarlos y que disfruten”, comentó.

Más allá de que los jugadores tienen su cariño por equipos para los cuales no defienden los colores, hinchas del América cuestionaron estas declaraciones de ambos futbolistas, pues se produjeron en un contexto desafortunado después de la dolorosa derrota. Vale aclarar que Duván es de Montería y Cristian de Barranquilla.

Entre Vergara y Barrios suman 11 goles en la Liga y 5 asistencias, lo que los convierte en los jugadores más influyentes de un América que a lo largo de la temporada ha mostrado solidez bajo el mando de Jorge ‘Polilla’ Da Silva. El club se encuentra en semifinales de Copa y es un serio candidato para pelear el título de la Liga.