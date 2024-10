¿James Rodríguez será titular por Copa del Rey?: esto dijo el DT del Rayo Vallecano

James Rodríguez no vio minutos en el último juego del Rayo Vallecano que terminó en victoria por la mínima diferencia contra Deportivo Alavés con un jugador menos desde el minuto 20. Este fue el segundo partido en el que el colombiano, estando convocado, no tuvo acción y permaneció en el banco de suplentes, seguramente ligado con lo que requería el compromiso al tener la necesidad de cubrir más espacios.

Tras el compromiso por la fecha 11 de la Liga de España, el entrenador destacó que, el juego ante Villamuriel (Primera División Regional) por la primera ronda de la Copa del Rey, sería la oportunidad para que aquellos que no han tenido muchos minutos, puedan mostrarse. Este lunes, en la rueda de prensa previa al compromiso que tendrá lugar desde la 1:00 p.m. el día martes, Íñigo Pérez volvió a dejar pistas de que James podría ser inicialista.

“Tengo el once perfilado más o menos, lo he pensado, pero no obedece a la palabra rotación. Hay jugadores que con el paso de las jornadas irán acumulando más minutos que otros, pero mañana es una gran oportunidad para que el que inicie vuelva a darnos una victoria, vuelva a exponerse, que le veamos. No me gustaría entrar en nombres propios porque alguien que mañana comienza puede jugar el fin de semana contra el Villarreal perfectamente”, dijo inicialmente.

Por su parte, manifestó que sus jugadores no necesitan demostrar nada para ser titulares, pues conoce el día a día de cada uno. “No necesito que me demuestren, porque yo lo veo, yo veo a toda la plantilla entrenar, luego puedo elegir a once, más cinco máximos. Yo sé qué nivel tiene la gente que menos está participando, lo que quiero es que la gente pueda disfrutar y que ellos disfruten de competir. La clave es no desmerecer la Copa del Rey, ni el Villamuriel, ni ninguna opción y escenario en el que cualquier jugador pueda mostrarse, disfrutar y sumar minutos”, agregó.

Los números de James en la temporada

El volante llegó al Rayo Vallecano, después de una Copa América en la que terminó como el mejor jugador del certamen. En el club madrileño pretendía encontrar los minutos que en São Paulo no pudo acumular en los últimos meses, pero se ha llevado la sorpresa de que, si bien sabía tenía que ponerse en ritmo tras no tener pretemporada, el tiempo de juego ha sido escaso.

Su estreno se produjo contra el Osasuna actuando 4 minutos. Posteriormente, jugó 18 ante Atlético de Madrid, permaneció en el banco frente al Girona y actuó como titular (única vez hasta el momento) contra el Leganés, duelo en el que destacó y terminó como el mejor jugador. Antes de unirse a la Selección Colombia para la fecha FIFA de octubre disputó 14 minutos frente al Valladolid y, tras su regreso, acumuló 27 ante el Mallorca.

En total, son 123 minutos para el volante de 33 años en cinco partidos, para un promedio de 24′ por compromiso disputado. Su aporte ha sido escaso a raíz de la falta de regularidad, pero espera que, ante el Villamuriel se pueda soltar para comenzar a ganarse un puesto que, de momento, parece tener un histórico del club como Isi Palazón.