DT del Rayo, empático sobre falta de minutos de James: “He estado en esa situación”

James Rodríguez acumuló dos partidos en los que fue convocado, pero no vio minutos y permaneció en el banco de suplentes. Rayo Vallecano sacó adelante un encuentro complicado, en el que se quedaron con un jugador menos al minuto 22 por la expulsión de Abdul Mumin, situación que cambió todo el planteamiento para los madrileños y que, de seguro, influyó en el hecho que el colombiano no ingresara al campo.

En rueda de prensa posterior al juego, con el que el equipo de Vallecas llegó a 16 puntos en la tabla de posiciones, el entrenador, Íñigo Pérez, se refirió a las decisiones que tuvo que tomar partiendo de la expulsión de Mumin. “Me gusta cuando algo sale bien. Creo que son ellos los que tienen el mérito (jugadores), cuando vas a hacer los cambios tienes multitud de dudas sobre ‘este o el otro’. Hoy el mérito es del jugador que sale, con esa personalidad. Hemos tenido minutos buenos y se vio recompensando por el gol”.

Pérez, empático ante la falta de minutos de algunos jugadores

Si bien el técnico se mostró feliz por poder conseguir el cuarto triunfo en lo que va de temporada, lamentó la situación de algunos futbolistas que no han podido sumar minutos, como el caso de James Rodríguez, Raúl De Tomás, Sergi Guardiola, entre otros. Se mostró empático ante esto, pues como futbolista tuvo que vivir este tipo de situaciones.

“En las victorias me siento bastante triste por la gente que no ha participado, porque he estado en esas situaciones y se da una circunstancia que es rara: todo el mundo está contento porque ha ganado tu equipo, pero sientes cierta tristeza. Empatizo mucho con ellos. Trejo, Raúl y el resto que no han salido hoy jugarán porque creo que lo merecen. Es lo que debo hacer como entrenador

James, con altas posibilidades de ser titular

A raíz de lo expresado anteriormente, el técnico aseguró que el partido por la primera ronda de la Copa del Rey ante CD Villamuriel (Primera División Regional), el cual tendrá lugar el martes 29 de octubre, será una buena oportunidad para darle rodaje a los que poco han jugado en lo que va de la temporada.

“Me encantaría que pudieran jugar todos los jugadores, porque creo que lo merecen. La Copa del Rey... tengo muchas ganas porque es una opción para aquel que no jugó el fin de semana, pueda mostrarse y expresarse. Estoy muy ilusionado la verdad”, concluyó.

El saldo de James con el Rayo es de apenas cinco partidos disputados, para los cuales jugó 123 minutos y en solo uno fue titular (frente a Leganés, en el cual terminó como el mejor jugador).