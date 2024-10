Fiscalía ya no tendrá que devolver lingotes y una colección relojes Rolex a antiguo narco

EL DATO DE JOSE ANDRES

Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá tumbó la decisión de un juez de Extinción de Dominio y ahora la Fiscalía ya no tiene que devolver esos bienes que fueron incautados al antiguo narco Carlos Felipe Toro, alias ‘Pipe Montoya’.

La razón, a pesar de que la incautación fue declarada ilegal por una juez de control de garantías en el proceso penal, para el Tribunal, la Fiscalía sí podía dejar esos bienes a disposición de la Unidad de extinción de Dominio para investigar si su origen y procedencia eran lícitos o no. El proceso penal es independiente del proceso de extinción de dominio.

“Así las cosas, considera la Sala que no le asiste razón al a-quo al declarar la ilegalidad de las cautelas impuestas por la Fiscalía, en tanto que no se estructura la causal 4 del artículo 112 del CED, pues la decisión no se fundamentó en pruebas ilícitamente obtenidas, siendo claro que la determinación del Juez de Control de Garantías no constituía impedimento para que se iniciara la investigación de extinción de dominio”, dice la decisión del Tribunal.

Esos 10 supuestos lingotes de oro, una colección de 69 relojes Rolex y más de $200 millones fueron los que se perdieron en el tránsito a la SAE y que a la fecha tiene en líos penales a exfiscales de extinción de dominio, lavado de activos, policías de la DIJIN y funcionarios de la SAE.

De los lingotes y los relojes, mientras estuvo en manos de la Fiscalía nunca se determinó la autenticidad ni se constituyeron los títulos judiciales ni depósitos de custodia ante el Banco de la República. Ahora, los lingotes ya no son lingotes, sino latas pintadas de color oro y los relojes resultaron réplicas.