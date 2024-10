¿Cómo guardar los limones para que duren más tiempo? Con este truco durarían semanas

El limón es uno de los alimentos que se consume frecuentemente en la dieta de las personas a nivel global; pues es una fruta versátil en la gastronomía y cuenta con altos índices de aporte nutricional, así como es un ingrediente infaltable para algunos trucos del hogar.

Además, el zumo de esta fruta es ideal para agregar a diferentes comidas y hacer bebidas, por lo que hay tipos de limones más jugosos que otros. Sin embargo, varios consumidores suelen tener pérdidas de este alimento, ya que se “secan” o no saben cómo mantener el limón apto para su consumo por más tiempo, ya que, si no se almacena y emplea correctamente, este se puede dañar fácilmente y no conservar su frescura.

Por ese motivo, acá le contamos cuál sería el método ideal para guardar los limones y que estos duren más tiempo:

¿Cómo conservar correctamente los limones para que duren frescos más tiempo?

Entre los factores que hacen que los alimentos duren más o menos tiempo aptos para el consumo es la manera en que se conservan, así como factores ambientales, como la temperatura. Por ese motivo, hay un método que permite que los limones duren más tiempo frescos, ya que si estos se dejan a temperatura ambiente, lo ideal es consumirlos de inmediato; no obstante, si quiere que perduren aptos para el consumo por semanas, deberá conservarlos correctamente. Acá le contamos cómo:

Teniendo en cuenta que la porosidad de la corteza del limón puede llegar a facilitar la pérdida de humedad, y por tanto la jugosidad del fruto, lo correcto es no conservarlos a temperatura ambiente, sino en la nevera; sin embargo, hay un paso muy importante al hacer esto; pues se conservará mejor la humedad si, en lugar de guardar los limones en el refrigerador como vienen, los introduce a la nevera guardados en un recipiente de plástico tapado, o en una bolsa hermética, ya que esto permitirá conservar la humedad y frescura de los limones, así como tenga en cuenta los alimentos que no se deberían mezclar con el limón.

¿Cómo consumir el limón de manera saludable?

De acuerdo con la Federación Española de Nutrición (FEN), los limones son ricos en vitamina C, ácidos orgánicos y flavonoides, por lo que hay ciertas maneras de consumirlos para sacar el máximo provecho de sus componentes nutricionales.

En ese sentido, acá le dejamos algunas opciones, según un artículo publicado en el portal especializado en divulgación de información de salud, Mejor con Salud, revisado y aprobado por la médica Maricela Jiménez López: