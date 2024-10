Agente interventor de Sanitas pone la lupa en dispensarios de Cúcuta

Cúcuta

En respuesta a los recientes inconvenientes y congestión en las farmacias habilitadas por Pharmasan en Norte de Santander, la EPS Sanitas solicitó la implementación de medidas urgentes que aseguren un servicio más eficiente para los usuarios en Cúcuta.

Como resultado a este llamado, a partir de este viernes, entraron en vigor medidas destinadas a superar las barreras en la atención identificadas: como tiempos de espera prolongados, demoras en entregas domiciliarias, falta de disponibilidad de medicamentos y entregas parciales.

Luego de realizar un recorrido por los puntos físicos, el agente especial interventor de la EPS Sanitas, Duver Vargas, solicitó de inmediato implementar una ruta preferencial que garantice una atención oportuna e integral para los usuarios.

“Estamos tomando medidas inmediatas para corregir situaciones críticas y garantizar que nuestros afiliados reciban sus medicamentos a tiempo. Al cierre de este mes se vence el plazo pactado con Pharmasan para evaluar la eficacia de las medidas implementadas”, aseguró en su intervención con los afiliados a EPS Sanitas, Duver Vargas, Agente Interventor.

Como resultado de la visita, Pharmasan implementará medidas inmediatas que faciliten el acceso al servicio de dispensación de medicamentos de los usuarios:

1-. Durante el sábado y domingo, en jornada continua, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. la farmacia de la Diagonal Santander estará habilitada para entregar de manera oportuna los medicamentos, insumos y dispositivos médicos.

2-. A partir de noviembre se habilitará una cuarta farmacia con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta y mejorar la oportunidad del usuario.

3-. Pharmasan habilitará los siguientes canales a partir del 1 de noviembre:

● Turno virtual: de esta manera se podrá organizar mejor el tiempo, evitando filas prolongadas.

● Plataforma web: En https://solicitudes.pharmasan.net, los usuarios podrán realizar solicitudes sin desplazarse físicamente.

● Línea exclusiva: La línea 018000423739 está disponible para brindar asistencia personalizada. “El compromiso es con nuestros afiliados y no vamos a tolerar que ninguna persona vea comprometido su acceso a los servicios. Este proceso de auditoría no es solo un ejercicio de control, es una intervención para asegurar que los derechos de nuestros afiliados sean respetados y que su salud no esté en riesgo”, enfatizó Vargas.

Otras medidas contempladas en las farmacias durante la contingencia son: ● Asistencia en filas y salas de atención: con personal capacitado para asegurar un flujo eficiente en cada punto de atención.

● Fila rápida: exclusiva para quienes gestionan uno o dos medicamentos, reduciendo significativamente los tiempos de espera.

● Captura de documentos en fila: para facilitar la gestión de entregas a domicilio.

● Turnos preferenciales: Prioridad para personas en situaciones de vulnerabilidad.

● Supervisión de coordinadores regionales: Quienes monitorean el funcionamiento de la operación en toda la región.

Resultados en Norte de Santander El gestor farmacéutico PHARMASAN registró cerca de 9.935 servicios garantizados durante las primeras semanas de operación, de las cuales, 1.427 transacciones corresponden a servicios que venían pendientes del anterior gestor farmacéutico. EPS Sanitas reitera su compromiso de continuar fortaleciendo los servicios y optimizando la accesibilidad para brindar una atención de calidad a sus usuarios en Norte de Santander.