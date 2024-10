Luego de un destacado recorrido internacional se estrena en Colombia “Mi Bestia”

Cine

Después de ser la película de clausura del Festival de Cine Francés en su edición 23, llega a salas de cine en Colombia desde el 24 de octubre “Mi Bestia”, la ópera prima de Camila Beltrán, que presenta una cinta con algunos tintes sobrenaturales, manteniéndose en un aire que acude a la nostalgia de los 90′s, además conserva toques de suspenso hasta el final.Trailer de Mi Bestia

La película es una producción de Felina Films y Films Grand Huit de Francia, en coproducción con las empresas colombianas Ganas Producciones e Inercia Películas de Paola Andrea Pérez Nieto, quien cuenta a Caracol Radio el cómo llega este proyecto a su productora, “llevo más de 16 años trabajando en el cine independiente colombiano y la directora Camila Beltrán, me busca para ejecutar la producción de la película, yo he hecho varias coproducciones con Francia y me encantó la historia y el hecho de ser una historia tan femenina y el construir un equipo súper femenino para la película”.

La película de ficción es protagonizada por Stella Martínez, Mallely Aleyda Murillo, Héctor Sánchez y Marcela Mar, se desarrolla en Bogotá de 1996, la población está en pánico, el diablo llegará durante un eclipse lunar que se aproxima. Mila, de 13 años, siente que la mirada de los demás sobre ella se hace cada vez más asfixiante. Se pregunta si la metamorfosis de su cuerpo tiene algo que ver con la profecía. “Mi Bestia” la ópera prima de Camila Beltrán llega a salas de cine del país el próximo 24 de octubre gracias a la distribución de DOC:CO.