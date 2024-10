A pesar de inversiones, continúa desabastecimiento de insumos y medicamentos en Metrosalud

Medellín

La atención de los servicios de urgencias, odontología y ayudas diagnósticas de los 52 puntos de Metrosalud en Medellín, se ha sido gravemente afectada por el desabastecimiento de insumos y medicamentos reportado durante los últimos días, perjudicando a los miles de usuarios de la red pública hospitalaria.

El déficit financiero de Metrosalud, que ya supera los 100.000 millones de pesos, ha agudizado la crisis en la entidad. A pesar de los constantes esfuerzos de la administración distrital por inyectar recursos para solventar las deudas, las quejas de los usuarios y las problemáticas en la prestación de los servicios de salud persisten.

Desde el sindicato de Metrosalud, denunciaron que, durante el mes de octubre, los servicios de salud se han prestado sin las garantías de calidad necesarias para los pacientes.

Sandra García Rodríguez, presidenta de la Asociación Sindical Asmetrosalud, explicó: “Hay servicios suspendidos. Todos los días hay que devolver gente porque no hay cómo hacerles sus exámenes de laboratorio. En las farmacias se devuelven usuarios, pacientes, porque no hay cómo dispensarles de manera eficiente y eficaz y oportuna las fórmulas, los medicamentos ordenados en su consulta. Entonces, nosotros realmente estamos atravesando, o seguimos y continuamos atravesando, una crisis que realmente no ha sido solucionada”.

Adición de recursos

Ante la crítica situación de salud, las directivas de la entidad informaron mediante un comunicado a la opinión pública que se adicionó un convenio de fortalecimiento con el Distrito de Medellín por un valor de $5.000 millones. Este aporte busca aliviar la crisis destinando los recursos al pago de tercerías, compra de medicamentos, y adquisición de insumos médico quirúrgicos y generales.

A lo largo del año, la entidad ha recibido $53.400 millones por parte de la Alcaldía de Medellín para fortalecer la red hospitalaria, que cuenta con 10 Unidades Hospitalarias, 43 Centros de Salud y 2 Sedes Administrativas.

Adicional, según confirmó el gerente de Metrosalud, Juan David Arteaga Flórez a Caracol Radio, este viernes 25 de octubre iniciará la entrega de medicamentos e insumos a toda la red hospitalaria.

Las directivas esperan que con esta acción se pueda empezar a resolver, de manera gradual, los problemas financieros que afectan la atención de la población más vulnerable de la ciudad.