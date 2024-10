Corea del Norte envía cerca de 3.000 soldados a Rusia

El Pentágono afirmó hoy por primera vez tener constancia de la presencia de tropas norcoreanas en Rusia, al tiempo que el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano estimó que cerca de 3.000 soldados ya habrían llegado a Rusia y estarían instrucciones para unirse a las tropas del Kremlin que luchan en Ucrania.

Durante su más reciente alocución, el presidente ruso, Volodimir Zelenski, pidió a sus países aliados que tomaran medidas concretas para prevenir la entrada de apoyo de Corea del Norte en las tropas rusas, pues afirmó que de entrar a apoyar a Rusia, el conflicto podría escalarse.

Ayer Zelenski resaltó que es claro que para Corea del Norte al igual que a Rusia, “no le importa la gente y no valora la vida humana. Pero todos nosotros en el mundo estamos igualmente interesados en poner fin a la guerra, no en prolongarla”.

“Si Corea del Norte puede intervenir en la guerra en Europa, está claro que la presión sobre ese régimen no es suficiente”, dijo Zelenski, al igual que afirmó tener conocimiento de que Rusia trabaja en la creación de dos brigadas que podrían estar formadas por 6.000 soldados norcoreanos cada una.

El pasado 18 de octubre NIS había afirmado que Corea del Norte ya había enviado 12.000 soldados para que se unieran a las tropas de Rusia.

Reacciones internacionales

El Reino Unido se manifestó frente al apoyo de Corea del Norte a Rusia y aseguró, a través de su Ministerio de Exteriores que condena “en los términos más enérgicos”, los envíos de armas al igual que soldados de apoyo para continuar la guerra.

Por su parte, Alemania citó a Hak Kim, encargado de negocios de la Embajada de Corea del Norte en Berlín, para compartirle sus preocupaciones por la participación de su país en el conflicto entre Rusia y Ucrania, a lo que agregó que “sería grave y una violación del derecho internacional”.

De igual forma, Alemania advirtió que “el apoyo de Corea del Norte a la guerra de agresión rusa supone también una amenaza directa para la seguridad de Alemania y el orden de paz europeo”.

Así, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin calificó de “muy grave” la llegada de soldados norcoreanos a Rusia y añadió que “está por verse” qué están haciendo exactamente y con qué fines concretos se entrenan.

En su discurso de anoche, el presidente Zelenski agradeció a quienes han condenado la creciente implicación de Corea del Norte en la guerra, pero agregó que Ucrania espera “una respuesta firme, concreta” de la comunidad internacional. “Esperemos que no sólo en palabras”.