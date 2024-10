Con cierres en la vía Medellín-Bogotá, habitantes de vereda Granizal piden regularización

Bello, Antioquia

Caracol Radio conoció la denuncia de habitantes de la vereda Granizal del municipio de Bello, quienes alegan que luego de cerca de 30 años de habitar dichos predios, no han sido regularizados, carecen del servicio de acueducto y no poseen vías de acceso apropiadas. Por esto, alrededor de 400 se dieron cita en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Bello, en el kilómetro 3+900, en el sector conocido como Manantiales. Allí, con pancartas y arengas detuvieron el tráfico de manera irregular en horas de la mañana y la tarde.

Con esto buscan que la alcaldía de Bello, la gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional destinen personal para concertar con los manifestantes y concretar acuerdos para mejorar su situación.

Liliana Cuadros, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Manantiales de Paz y vocera del movimiento, habló sobre las complicaciones que estarían padeciendo en la vereda, que, según indicaron, tiene cerca de 30.000 habitantes.

“Nosotros queremos que se nos legalicen las tierras de la vereda Granizal. Queremos regularización para la comunidad. Estamos hace 29 años en la vereda Granizal. El agua de nosotros es de nacimiento, no tenemos agua potable, no hay educación, no hay salud. Nosotros no contamos con una vía que diga nosotros llegamos al municipio de Bello en cinco minutos, no. Así 20, 40, una hora de camino para llevar un enfermo”.

La manifestante reveló que los dueños de los predios ocupados tienen la intención de ceder la tierra a las personas de la vereda, pero que solicitan la presencia del Estado para la regularización del proceso, por lo cual, los ocupantes tomaron vías de hecho para ser escuchados.

“¿Qué dicen los dueños en este momento? En este momento los dueños dicen nosotros tenemos la tierra, pero que el ente encargado regularice y organice el tema de legalización. Pero en esta vereda no hay voluntad política de la alcaldía ni del gobierno nacional. Entonces, eso es lo que queremos lograr. Que ellos nos conozcan, que el gobierno nos conozca. Venga a nuestro asentamiento. Es la vereda Granizal, una población de 34.000 habitantes”.

La alcaldía de Bello declaró que sí está interviniendo

La alcaldía de Bello hizo público un comunicado donde se indica que desde la administración han realizado estudios y se está en la segunda fase de la instalación de un acueducto y alcantarillado con redes aéreas, para llevar el preciado líquido a la comuna 12, Granizal, como lo solicitó el Consejo de Estado desde el 2020. Durante este año han sido carrotanques de las Empresas Públicas de Medellín las que han llevado el agua a este sector. Para la legalización de los predios, declararon que está en proceso la modificación excepcional de la norma urbanística correspondiente al Plan de Ordenamiento Territorial, para permitirlo.

Sobre las vías de acceso al predio, expusieron que durante este año la Secretaría de Obras Públicas ha realizado acciones sobre el mantenimiento de las vías de Granizal que permitan el tránsito adecuado de los carrotanques y demás vehículos que concurren la zona.

Por último, sobre la duración de las manifestaciones, se respondió que durarán hasta que arriben los delegados de las entidades mencionadas para entablar el dialogo con los pobladores sobre su situación.