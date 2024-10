La Procuraduría dice que exgerente de EPM Calderón sí cumplía requisitos para el cargo

Medellín

La Procuradora Tercera Delegada para la Contratación Estatal ordenó archivar la investigación disciplinaria que le adelantaba al exalcalde Daniel Quintero y al exgerente de EPM Daniel Calderón Chatet por las presuntas irregularidades en el nombramiento y posesión de este último en la gerencia de la empresa de servicios públicos en el año 2021.

La Procuraduría mediante un auto del 07 de octubre, pero que se conoció apenas este lunes 21 del mismo, ordena el archivo definitivo del proceso disciplinario, ya que la entidad no encontró méritos para formular cargos disciplinarios a los exfuncionarios Quintero y Calderón, ya que según el documento oficial no se encontraron irregularidades en el proceso, ya que el exgerente de EPM sí pudo homologar los estudios académicos que motivaron la denuncia del Senador Santiago Valencia y el Concejal de Medellín Sebastián López. Los títulos fueron acreditados en Colombia por el Ministerio de Educación, lo que indica que el exgerente sí era idóneo para asumir el cargo el cual ostentó entre el 05 de abril de 2021 y el 12 del mismo mes, ya que renunció por las presiones suscitadas por las presuntas irregularidades.

Ante esta decisión, el exalcalde Daniel Quintero se pronunció mediante su cuenta de X en la que celebró la decisión de la Procuraduría. Aseguró que quienes denunciaron las presuntas irregularidades querían desgastarlo a él y a la justicia.

“Alejandro Calderón, que venía de Harvard, no sólo tuvo que renunciar a EPM, tan sólo siete días después de haber sido nombrado, sino que tuvo que irse de Medellín por la persecución a él y a su familia, y fue rechazado en muchos puestos de multinacionales por las investigaciones que tenía la Procuraduría. La Procuraduría, al final, no pudo encontrar nada diferente a la verdad, que no era mi primo, que sus títulos estaban certificados por el Ministerio de Educación. ¿Qué les costaba haber buscado esa información?”, dijo el exmandatario.

El documento agrega que, si lo prefieren, los investigados pueden hacer uso de apelación a la decisión.