Miguel Uribe: “A mi madre la matan engañada, cuando yo tenía 5 años”

El senador de la República de Colombia y ahora candidato oficial a la presidencia del país para el año 2026, Miguel Uribe Turbay, fue el invitado especial del programa ‘Sin Anestesia’ de Caracol Radio, Red+ y Canal Uno.

“Quiero anunciar que he tomado la decisión de ser candidato a la Presidencia por el Centro Democrático. Voy a liderar un poderoso movimiento que convoque a todos los colombianos de bien y que gane las elecciones en 2026 para que en Colombia vuelva la seguridad”: fueron sus palabras este lunes 21 de octubre, asegurando además que la inseguridad y la extorsión han crecido exponencialmente durante el gobierno de Gustavo Petro.

“El principal responsable de todo esto es Gustavo Petro, un presidente que ha demostrado una incapacidad absoluta para resolver los problemas de los colombianos. Perdió el control y se le salió el país de las manos, y es el máximo responsable de esta inseguridad desbordada”, sentenció en referencia a la actual presidencia del país.

Durante el inicio del programa, el candidato a la Presidencia, Miguel Uribe, compartió la historia del fallecimiento de su madre, que se dio en el año 1991, cuando Miguel tenía cinco años de edad.

“Mi mamá era periodista y estaba convencida de que a través de la profesión podía hacer que cualquier guerrillero podía dejar las armas, es más, tuvo la oportunidad de entrevistar tres veces a Carlos Pizarro, comandante del M-19 y ahí se construyó una confianza que llevo a que después se diera todo el proceso de paz que hoy conocemos y que tiene a Petro en la presidencia actualmente”.

“Mi mamá estaba convencida de que a cualquier guerrillero que entrevistar haría lo mismo, en el año 90 ella dirigía un noticiero llamado ‘Criptón’ y ‘HoyPorHoy’, que era una revista impresa, a su oficina llegaron dos tipos diciendo que el ‘cura’ Pérez quería entrevistarse con ella, a mi mamá se le iluminaron los ojos y pensó que era la oportunidad perfecta para que él dejara las armas”.

“El ‘cura’ era el comandante del ELN, era español, entonces había, de alguna manera, una sensación de que era una guerrilla cruel, entonces dijo, esta es la oportunidad de convencerlo, acepta, ella tenía que ir un miércoles y volver un lunes, se fue el miércoles, pero no volvió, los primeros dos meses de secuestro no había claridad de donde estaba, la buscaron por todas partes, mi papá incluso, es una historia que no se conoce mucho, pero él con un salvoconducto del gobierno, tuvo la oportunidad de reunirse con la guerrilla, las FARC, para pedir que devolvieran a mi mamá o saber qué pasó”.

“Después se enteraron de que el cura Pérez no la tenía, sino que era Pablo Escobar y él pedía el fin de la extradición para devolver sana y salva a mi mamá, mi abuelo firmó el primer tratado de extradición, entonces de cierta forma lo estaban castigando, pero al mismo tiempo estaban presionando al Gobierno. Mi mamá dura seis meses secuestrada y a finales de enero del 1991, me faltaban pocos días para cumplir cinco años, a mi mamá la matan en un intento de rescate el 25 de enero de aquel año”.