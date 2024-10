Crisis de Agua: la mitad de la producción global de alimentos puede desaparecer

La Comisión Global sobre la Economía del Agua, financiada por el gobierno de Países Bajos y bajo respaldo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), publicó un informe en el que alerta que la crisis mundial del agua está empeorando y ha generado el riesgo de que a mediados de siglo, en 26 años, la producción de alimento a nivel global se corte a la mitad.

En el documento se alerta que la escasez de agua tendrá un “efecto sísmico” para la humanidad, el medio ambiente y el progreso económico. Se prevé que la falta de agua potable y la pésima gestión de la tierra puede reducir el crecimiento económico mundial en un 8% en promedio y hasta un 16% en los países de ingresos más bajos.

“La crisis mundial del agua es una tragedia, pero también una oportunidad para transformar la economía del agua y empezar por valorarla adecuadamente para reconocer su escasez”, dijo en una declaración Ngozi Okonjo-Iweala, copresidenta de la comisión y directora general de la Organización Mundial del Comercio .

Los más perjudicados

Según el análisis de la Comisión, al menos 3.000 millones de personas experimentarán problemas relacionados al agua y la alimentación dado que viven en zonas con tendencias hídricas inestables y, de paso, son territorios en los que hay ciudades hundiéndose por cuenta de la pérdida de aguas subterráneas.

Bajo este análisis se estima que las áreas densamente pobladas como el noroeste de la India, el noreste de China, el sur y el este de Europa serán las más afectadas por la mala gestión global del agua.

¿Hay solución?

Mariana Mazzucato, profesora y directora fundadora del Instituto de Innovación y Propósito Público del University College de Londres, dijo en entrevista con NBC News que la falta de voluntad colectiva y conjunta entre gobiernos y empresas, al igual que las fuerzas del mercado que comercian con agua, para atender la crisis que enfrenta el planeta.

“Podemos hacerlo, pero hemos optado por no hacerlo porque tenemos inercia, porque obtenemos beneficios al no afrontar la crisis. Alrededor del 80% de las aguas residuales no se reciclan. Como ocurre con muchos problemas, incluidos el cambio climático, la biodiversidad y las pandemias sanitarias, podemos convertir esos problemas en enormes oportunidades de inversión”, explicó Mazzucato.