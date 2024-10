4.500 madres comunitarias en Barranquilla protestan por "incumplimientos" del Gobierno

Este lunes, diferentes grupos de madres comunitarias se movilizaron desde la Plaza de la Paz hasta la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Barranquilla, en protesta por el incumplimiento de los compromisos laborales por parte del Gobierno Nacional.

Las manifestantes procedentes municipios del Atlántico y de la capital del departamento, llegaron a la ciudad para exigir mejores condiciones de trabajo y el cumplimiento de los acuerdos establecidos.

Yandris Cordero, madre comunitaria en Galapa, Atlántico, expresó que dichas protestas se están llevando a cabo en las puertas de los CDI del departamento.

“Todas las madres comunitarias de Colombia. En Galapa, Atlántico y en todos los CDI están las madres comunitarias” Expresó.

Cordero, indicó que no se han recibido las garantías laborales ni para el cuidado de los pequeños de la primera infancia.

“Lo que tenemos en esta jornada son paros para no permitir que entren los compañeros que no son madres comunitarias, para que no entre ni salga nadie y que no se preste el servicio” expresó.

Según Yandris Cordero, se firmaron unos acuerdos en el 2024 que hacían referencia a tener unas condiciones dignas de trabajo como una contratación y un aumento en la ración de comida que se le entrega a cada niño, el cual se ha incumplido por parte del Gobierno.

“Nosotros firmamos unos acuerdos en abril del 2024 en donde nosotras pedimos que nos subieran la minuta de los niños, que se ha incumplido”.

Las madres comunitarias también reclaman la falta de acceso a la pensión, pese a que muchas llevan varios años realizando esta labor.

“Salió la contratación directa para nosotros y eso no lo han cumplido. La parte donde las compañeras que ya son mayores de 57 años que iban a recibir un bono pensional, ese bono pensional va en “plan tortuga” " Expresó.

Mientras tanto, diferentes representantes sindicales del Atlántico se encuentran en Bogotá para intentar llegar a un acuerdo con el Gobierno y que se dé cumplimiento a lo pactado en las mesas de diálogo.

¿Qué dicen desde el Sindicato Sintracihobi?

Por su parte, Sefora Arias, presidenta de Sintracihobi seccional Barranquilla, indicó que el Gobierno no les ha cumplido con una dotación de 2 millones de pesos y otros acuerdos estipulados desde el 11 de febrero del 2023.

“Nosotros paramos por incumplimientos del 2023 con Sintracihobi, estos acuerdos se refieren a 2 millones de pesos para las unidades de servicio, cumplimiento al subsidio parcialmente y contratación directa por parte del Estado” indicó la líder del sindicato.

Arias, indicó que las madres comunitarias tienen contratos fraccionados con pagos de 45 días y más.

Sefora Arias expresó los acuerdos hechos con el Gobierno tenían una fecha limite hasta el 28 de junio del 2024.

El paro se realizará de manera indefinida hasta que se llegue a acuerdos nacionales. Las madres comunitarias en Barranquilla se encontrarán concentradas en la sede regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).