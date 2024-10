Norte de Santander, uno de los departamentos donde más crece la coca

Cúcuta

El informe de Naciones Unidas dejó al descubierto el incremento en un 10% de los cultivos de cocaína pura en el país y dentro de ellos se revela las regiones donde más ha crecido el problema, dentro de ellos Norte de Santander.

Las cifras según el Simci son alarmantes en producción de más de mil setecientas toneladas métricas a dos mil seiscientos toneladas métricas dejando al descubierto el negocio de drogas ilícitas en el país donde además se concentra la violencia.

Frente al panorama las comunidades del Catatumbo reaccionaron y advirtieron que “en este gobierno en nada se ha avanzado en la sustitución de cultivos ilícitos, no se volvió hablar de los planes ni de la intervención en los territorios donde la hoja ha venido creciendo a pesar de lo malo que esta el negocio” dijo uno de los raspachines

Otros señaló que “más allá de las cifras, no hay inversion social para el campesinado, las promesas de siempre no llegan y la gente no tiene otra forma de sobrevivir sino vender al que sea para poder sobrevivir. Y es que hasta este negocio dejo de ser bueno, pero no hay más acá en el Catatumbo”.

A esto se suma la problemática que se presenta en la región por la presencia de actores armados ilegales que también han entrado a participar de ese negocio ilícito y aumentar los niveles de violencia por la disputa del narcotráfico.