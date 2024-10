Congresista Alejandro Toro se retractó de sus afirmaciones contra Fico

Medellín

El congresista Alejandro Toro se retractó de las acusaciones que había hecho contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en las que señalaba un supuesto uso indebido de un helicóptero para intimidar al exalcalde Daniel Quintero . Todo comenzó el 22 de septiembre de 2024, cuando Toro publicó en sus redes sociales que el alcalde Gutiérrez había utilizado un helicóptero para realizar un “ acto de persecución ” y “fascismo” en contra de Quintero y su familia. Esta afirmación desencadenó una serie de reacciones y un proceso legal por parte de Gutiérrez, quien acusó a Toro de calumnias.

Ante l a denuncia por calumnia interpuesta por Gutiérrez ante la Corte Suprema de Justicia , Toro decidió retractarse públicamente mediante un trino en sus redes sociales. En su publicación de disculpa, Toro expresó: “Aclaro a la opinión pública que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no me consta que intimidó con helicópteros a Daniel Quintero y su familia, no me consta que realizó acciones fascistas o de abuso de poder ni de persecución con el referido helicóptero”. Con estas palabras, Toro reconoció que sus afirmaciones anteriores carecían de pruebas y ofreció una disculpa explícita a Gutiérrez, diciendo: “Ofrezco excusas a Federico Gutiérrez por estos señalamientos”.

Las declaraciones de Toro se dieron luego de que el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, aclarara públicamente que el sobrevuelo del helicóptero en cuestión era parte de una operación rutinaria de vigilancia . Según Salamanca, estas operaciones se planifican semanalmente y no están relacionadas con acciones dirigidas específicamente contra individuos, como lo señaló Toro en su acusación. El general explicó que “el plan de vuelo realizado obedeció a una actividad rutinaria de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá, en el marco de la vigilancia de la Ciudad de Medellín” y que “el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no tuvo injerencia alguna en el Distrito Especial de Medellín ni en esta operación”.

El incidente también atrajo la atención de otros actores políticos . El presidente Gustavo Petro, en un primer momento, respaldó las acusaciones de Daniel Quintero y criticó al alcalde Gutiérrez, calificando las acciones como “fascistas”. Sin embargo, estas declaraciones fueron criticadas por Gutiérrez, quien rechazó los señalamientos del presidente y defendió las actuaciones de la Policía como parte de las labores rutinarias de seguridad de la ciudad.

El contexto en el que se dieron estas declaraciones es relevante para entender el desarrollo de los acontecimientos. Toro había afirmado que el uso del helicóptero era un acto de persecución política en contra de Quintero, quien ha sido una figura polémica en la política local. Sin embargo, las aclaraciones de las autoridades policiales indicaron que el sobrevuelo era parte de un esquema de vigilancia regular que no tenía como objetivo específico a Quintero ni a su familia.

Por su parte, Federico Gutiérrez presentó la denuncia por calumnia con el argumento de que las acusaciones de Toro habían dañado su reputación al atribuirle conductas de hostigamiento y abuso de poder. Gutiérrez afirmó que la operación del helicóptero se realizó bajo los procedimientos estándar de la Policía Metropolitana y que estas acusaciones eran infundadas y buscaban desacreditar su gestión como alcalde. El alcalde subrayó que “el recorrido del pasado sábado fue un patrullaje en los sectores 4 y 5 que corresponden a las comunas Poblado, Belén, San Antonio de Prado, Laureles y San Javier”, zonas predefinidas para la vigilancia de la ciudad.