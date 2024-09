¿Qué hacía el helicóptero denunciado por el exalcalde Quintero en El Poblado?

Medellín, Anrtioquia

El pasado 21 de septiembre de 2024, un helicóptero de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá fue avistado sobrevolando el sector de El Poblado, en Medellín, lo que generó una polémica por la reacción del exalcalde Daniel Quintero, quien se encontraba en su vivienda. Quintero, a través de un video que compartió en sus redes sociales, aseguró que la aeronave había estado dando vueltas sobre su residencia y lo interpretó como un acto de persecución política por parte de la administración del actual alcalde, Federico Gutiérrez.

En el video, Quintero expresó: “Alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín, pero no logrará sacarme a mí así me tire 10 helicópteros encima”. En sus declaraciones, Quintero aseguró que este tipo de intimidaciones ya habían afectado a su familia, quien, según él, tuvo que abandonar la ciudad debido al supuesto acoso de la administración de Gutiérrez. Este nuevo incidente habría sido, según Quintero, un intento más de hostigamiento en su contra.

Sin embargo, las autoridades locales desmintieron categóricamente las acusaciones de Quintero. Según los voceros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el helicóptero formaba parte de un operativo de vigilancia aérea de rutina. Este patrullaje estaba planeado previamente y tenía el objetivo de reforzar la seguridad en diversas zonas de la ciudad, incluidas El Poblado, Laureles, Belén y otras áreas estratégicas. Las autoridades aseguraron que no había ninguna intención de sobrevolar específicamente la residencia de Quintero ni de hostigarlo. El vuelo, que fue autorizado dentro de un plan de vigilancia permanente, se desarrolló entre las 3:30 p. m. y las 5:00 p. m. bajo la supervisión del comandante operativo de la Policía Metropolitana.

Este tipo de patrullajes aéreos se realizan regularmente en distintas partes de la ciudad como parte de los esfuerzos para mejorar la seguridad y prevenir delitos en zonas de alto tráfico o actividad criminal. Las autoridades recalcaron que el uso de helicópteros para este tipo de operaciones es común y responde a estrategias que no tienen ningún tinte político.

Siguen las denuncias

Pese a las aclaraciones por parte de la Policía, el exalcalde Daniel Quintero ha mantenido su postura y, en un nuevo giro de los acontecimientos, anunció que mañana radicará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Federico Gutiérrez. Aunque no ha dado detalles sobre los cargos que piensa presentar, Quintero informó que la denuncia será presentada en una rueda de prensa que ofrecerá este martes en Bogotá. Se espera que durante dicha conferencia brinde más información sobre las razones detrás de esta acción legal.

El anuncio de la denuncia ha generado expectativas, dado que Quintero no ha revelado el motivo exacto por el que tomará acciones legales contra Gutiérrez. Este nuevo capítulo se enmarca en la tensa relación política que ambos líderes han mantenido desde que Gutiérrez sucedió a Quintero en la Alcaldía de Medellín.